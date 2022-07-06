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台中逛老屋遊新創基地 舊建築中感受新風情

中央社／ 台中6日電

台中市政府去年起活化台灣府儒考棚、第四市場、富興工廠1962等景點，市府推薦暑假期間可到台中搭乘台灣好行「台中時尚城中城線」，在舊建築中感受新時代風情。

台中市觀光旅遊局今天透過新聞稿表示，暑假旅遊季到了，推薦到台中搭乘「台灣好行-台中時尚城中城線」逛老屋遊新創基地。

台中觀旅局長韓育琪表示，百年市定古蹟「台灣府儒考棚」，是目前國內少有的清代考棚建物，曾為清領時期赴京趕考的重要考場。經由新舊工法搭配修建，透過玻璃增加室內自然採光，轉型為生活風格場域，民眾可在此喝咖啡、閱讀和享受展覽樂趣，附近融合巴洛克式建築風格的台中市役所，也是舊城區中指標性的歷史建築

韓育琪指出，「第四市場」建於日治時期，原名干城町消費市場，整建後以新舊並存方式呈現，保留原攤台、屋架、太子樓及招牌等，同時融入早期市場元素，如茄芷袋、白鐵仔桌椅，擺放雜誌的木架搭配著地方風土和市場相關書籍，讓老市場有更多想像空間。

去年底剛開幕的「富興工廠1962」文創基地，位在台中車站後方，前身為台灣首家化妝品製造廠旗下工廠，經過改造後，3個樓層各有不同的主題空間，讓擁有歲月痕跡的老工廠展現新生機。

歷史建築 台中市 台灣好行

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