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南投偏鄉住址難找 衛生所藥師送藥到府像偵探尋人

中央社／ 南投縣6日電

南投縣幅員廣闊，衛生所藥師肩負守護社區任務，提供送藥到府、調劑藥品、口服抗病毒藥物諮詢等，就像確診者家庭天使，藥師也透露偏鄉住址有時難找，送藥到府簡直像偵探尋人。

南投縣幅員廣闊、老年人口多、大眾交通不便，基層醫療更顯重要，鄉鎮市衛生所肩負守護社區健康重責大任，藥師更可說具備十八般武藝，白天調劑藥品、口服抗病毒藥物諮詢、快篩試劑、口罩販售、送藥到府；之前晚間更化身疫調專家，不分晝夜守護鄉親。

中寮鄉衛生所藥師王森榆今天透過衛生局新聞稿表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊醫療資源不足的偏鄉，身為公衛藥師，扛起守護人民健康責任，從抗病毒藥物視訊調劑到居家照護個案送藥到府，先前回到辦公室接著輪值早班、夜班疫調，雖然不輕鬆，但只要能陪伴鄉親度過疫情，一切辛苦都值得。

鹿谷鄉衛生所藥師廖宜敬則透露，偏鄉住址很難找，有時候送藥就像偵探尋人任務，挨家挨戶詢問，但想到確診者可能發燒不適在家等待藥品，所有疲憊就消失；印象最深刻是一名確診阿婆在送藥隔天激動地打電話到衛生所致謝，頓時有種感覺就像在照顧自家長輩，欣慰感油然而生。

衛生局長陳南松說，疫情逐漸趨緩，但對服務偏鄉的衛生所醫護人員來說，這段同心抗疫的日子令人終生難忘，感謝縣內所有醫療照護團隊努力奉獻；提醒縣民近期疫情雖趨緩，仍要提高警覺，請完整接種疫苗、勤洗手、戴好口罩、避免觸摸眼口鼻、保持社交距離。

衛生局公布南投縣今天新增確診688例，另新增6人死亡，累計死亡達192人，新增個案年齡80歲至89歲共4人、70歲至79歲共1人、50歲至59歲共1人，其中罹患慢性病如高血壓、糖尿病、心臟病等共4人；2人未接種疫苗、1人為接種1劑、3人為接種3劑。

衛生所 疫情 偏鄉

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