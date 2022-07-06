台中會展中心一期將完工 產業齊呼籲二期盡快動工

台中國際會展中心今舉辦上梁典禮，產業界近500人出席踴躍，市府自籌88億興建一期展館進度已五成，但國貿局負責的二期展館至今尚未核定。產業界大老紛向中央喊話，盡快核定二期計畫，因一二期都啟用，會展中心功能才完整，適用工具機展等大規模展覽。

台中國際會展中心從無到有，直到盧秀燕拍板，自籌經費加速興建，第一期工程2019年動工，進度達五成，預計3年後完工。產業界代表近500人今天到場參加上梁儀式，並希望市府加速進行，因第一期完工後，攤位數仍不足供應辦一次工具機展，勢必很快不夠用。

產業界人士更殷切詢問未來市府與中央合作興建的西側展館(二期)進度，台中市精密機械科技大廠上銀卓永財總裁、台中市精密機械科技創新園區榮譽理事長江進助、陳永豐代表臺中精密機械廠商齊呼籲中央，盡速完成規劃報告核定事宜，讓大中部地區產業能更完整產業平台，讓產業永續發展。

市長盧秀燕今在上梁儀式致詞，指今天上梁的只是會展中心第一期場館，二期場館興建計劃已啟動，一、二期場館啟用共約5000個攤位，將躍升為全台灣第一大的會展中心，研發、生產、製造、行銷、展售體系完整的經貿都市。

經發局表示，國際會展中心分東西兩側，東側由市府興建；西側由經濟部負責，土地部分採設定地上權70年給經濟部辦理，市府地政局2020年12月行政院已核准專案讓售，經濟部國貿局綜合規劃報告送行政院，核定後即可進行後續合作開發興建事宜。