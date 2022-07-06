前台中市議員出借祖厝 成絢麗競選總部吸引民眾打卡
基進黨籍市議員參選人陳若庭，在台中深耕超過十年，上個月底正式宣布將參選台中市第4選區(后里、豐原)，前市議員高基讚提供自家磚造祖厝，給陳當作競選總部，陳若庭更找來手繪藝術家蕭羽彤，融入在地文化創作競總牆面，今晚6時30分更將正式點燈，絢麗畫面更成為鄉親們的新打卡熱點。
陳若庭過去曾擔任市議員高基讚助理、前立委洪慈庸台中辦公室主任，深耕台中逾十年，熟稔地方事務，上月底正式宣布，將代表台灣基進黨投入台中市議員選戰，更提出三大政策方向，包含「婦幼健康」、「青年社宅」及「后豐建設再進步」。
參選台中市議員資源匱乏，陳若庭日前更在臉書上發文，向民眾徵求牆面等空間，吊掛參選旗幟等宣傳物；高基讚提供了自己於后里區大圳路上的磚造祖厝，讓陳若庭當作競選總部。
陳若庭為讓競選總部更加明顯，近日除了掛上看板外，更找來年輕手繪藝術家「蕭羽彤」，結合台灣、后里地方意象，手繪牆面增添色彩；蕭羽彤以「大魚之勢」做發想，結合台灣「鯤島」意味，用螢光漆畫出泡泡魚等圖案，加上水梨、花、橘子等后里在地農特產，並在一旁畫出門及樓梯，寫上「未來市議員」。
美麗的牆面意象，也讓陳若庭2歲兒子看得目瞪口呆。陳若庭今早發文提到，這面光影手繪牆，不只有我們所看到的海底世界，也結合了后里在地意象，將自今晚6時30分起正式點燈，歡迎各位鄉親到總部與牆面拍照，每個人都有機會當「未來市議員」。
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