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地主慷慨提供土地 烏日社區解決20多年水患
台中成功嶺旁的烏日區三和里成功社區近30戶民宅因違建阻塞排水道逢雨必淹，經市府與中央投入600萬元經費啟動排水工程改善，市長盧秀燕今天下午前往視察說，感謝民代爭取，市府興設、曾姓地主無私提供土地，以及居民也包容，4月底完工，社區已無淹水，證明排水工程奏效，解決20多年水患，市府會持續努力，讓台中水利建設更完善。
陳姓居民說，社區長期飽受淹水所苦，去年淹水狀況嚴重，里鄰長甚至徹夜守護受災戶不敢睡，非常感謝盧秀燕、市府與區公所通力合作，用最短的時間清疏與整治排水，今年以來，社區已不曾淹水，解決居民20多年水患問題，現在夜夜好眠。
水利局表示，烏日成功社區位在成功嶺旁，居住環境密集，巷弄狹小且整個區域排水都有「大腸接小腸」的狀況，其中包含排水溝阻塞，以致分流效果不彰，這也是去年8月淹水的主因，此次改善工程新建排水箱涵約75公尺銜接成功大排，總經費約600萬元，其中由行政院農業委員會水土保持局補助經費500萬元。
水利局長范世億說明，此次工程拆除既有排水溝上方的違建並開挖，順利找出阻塞位置加以排除並重新施作排水箱涵，整體工程於半年內完成，已可銜接上游既有排水溝，將水排入成功大排，等同將雨水及早截流，減少進入社區的逕流量，今年完工後已經過幾波強降雨考驗，淹水情形已改善。
水利局提醒，汛期間常有短時強降雨發生，提醒民眾保持危機意識，並可利用手機及平板電腦下載「台中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，歡迎市民多加利用。如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。
今日視察行程，盧市長、水利局長范世億、副局長馬名謙、台中市議員吳瓊華、烏日區長林崇懿均到場；副議長顏莉敏、市議員林汝洲、林孟令也派代表關心。
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