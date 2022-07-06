快訊

大馬名人賽／24分鐘拍下優霸盃奪冠功臣 戴資穎闖第二輪

不愧股市行家！台股重挫破底 三竹今處分持股大賺1715萬

不倫人夫判賠50萬 「最美博士」許藍方發5點聲明反擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地主慷慨提供土地 烏日社區解決20多年水患

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）今視察成功社區排水工程，並感謝曾姓地主（左一）無私提供土地，解決20多年水患。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（右）今視察成功社區排水工程，並感謝曾姓地主（左一）無私提供土地，解決20多年水患。記者趙容萱／攝影

台中成功嶺旁的烏日區三和里成功社區近30戶民宅因違建阻塞排水道逢雨必淹，經市府與中央投入600萬元經費啟動排水工程改善，市長盧秀燕今天下午前往視察說，感謝民代爭取，市府興設、曾姓地主無私提供土地，以及居民也包容，4月底完工，社區已無淹水，證明排水工程奏效，解決20多年水患，市府會持續努力，讓台中水利建設更完善。

陳姓居民說，社區長期飽受淹水所苦，去年淹水狀況嚴重，里鄰長甚至徹夜守護受災戶不敢睡，非常感謝盧秀燕、市府與區公所通力合作，用最短的時間清疏與整治排水，今年以來，社區已不曾淹水，解決居民20多年水患問題，現在夜夜好眠。

水利局表示，烏日成功社區位在成功嶺旁，居住環境密集，巷弄狹小且整個區域排水都有「大腸接小腸」的狀況，其中包含排水溝阻塞，以致分流效果不彰，這也是去年8月淹水的主因，此次改善工程新建排水箱涵約75公尺銜接成功大排，總經費約600萬元，其中由行政院農業委員會水土保持局補助經費500萬元。

水利局長范世億說明，此次工程拆除既有排水溝上方的違建並開挖，順利找出阻塞位置加以排除並重新施作排水箱涵，整體工程於半年內完成，已可銜接上游既有排水溝，將水排入成功大排，等同將雨水及早截流，減少進入社區的逕流量，今年完工後已經過幾波強降雨考驗，淹水情形已改善。

水利局提醒，汛期間常有短時強降雨發生，提醒民眾保持危機意識，並可利用手機及平板電腦下載「台中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，歡迎市民多加利用。如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

今日視察行程，盧市長、水利局長范世億、副局長馬名謙、台中市議員吳瓊華、烏日區長林崇懿均到場；副議長顏莉敏、市議員林汝洲、林孟令也派代表關心。

台中市長盧秀燕（中）今視察成功社區排水工程，並感謝曾姓地主（右二）無私提供土地，解決20多年水患。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今視察成功社區排水工程，並感謝曾姓地主（右二）無私提供土地，解決20多年水患。記者趙容萱／攝影

淹水 水利局 違建

延伸閱讀

北市府4.5億標得內湖1.4萬坪公設保留地 土地一坪僅3萬

大甲幸福里國道橋下荒蕪地 吳敏濟爭取蓋運動遊憩公園

買12年不住 仁愛路毛胚豪宅轉手創社區第三高

社區安裝充電樁有解? YES!來電提供社區充電規劃師到府服務

相關新聞

地主慷慨提供土地 烏日社區解決20多年水患

台中成功嶺旁的烏日區三和里成功社區近30戶民宅因違建阻塞排水道逢雨必淹，經市府與中央投入600萬元經費啟動排水工程改善，...

顆顆寶石牆上掛整排水尾村民驚呼 樺斑蝶蛹也太美了

彰化縣溪州鄉水尾村民鐘武達今年種下4坪蜜源植物馬利筋後，即吸引樺斑蝶來產卵，最近毛毛蟲紛紛化成蛹，神奇的是逾二百個等待羽...

金曲歌后是校友 暨大27周年校慶邀她回娘家代言

江惠儀今年以專輯「空」奪下第33屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」，本業是電信工程師的她，碩班畢業於國立暨南國際大學，她獲獎，...

南投縣路邊停車收費系統尚未招標 7月上路政策跳票

南投縣路邊停車收費7月上路跳票！有意實施路邊停車費的草屯、埔里、南投公所，至今未收到縣府公文通知。南投縣工務處表示，路邊...

國姓林下經濟 種出拳頭大「巨無霸」蓮霧

南投國姓過去大量種植檳榔樹，公所推動林下經濟轉型，農民間作咖啡開創「黑金」產業，也有農民種植蓮霧，經多年嫁接品種測試發現...

中科二期台積電落腳台中爭議 中市府遭批處理態度消極

中科園區二期台積電落腳台中用地，有高爾夫球場會員和員工權益問題，立法院副院長蔡其昌和立委張廖萬堅昨在中科管理局開協調會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。