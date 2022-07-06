南投縣路邊停車收費系統尚未招標 7月上路政策跳票

南投縣路邊停車收費7月上路跳票！有意實施路邊停車費的草屯、埔里、南投公所，至今未收到縣府公文通知。南投縣工務處表示，路邊停車收費電腦系統等軟硬體還未發包，縣府會加速作業盡快上網招標，預計決標後3個月就可實施。

南投縣是全台最晚實施路邊停車收費縣市，草屯、南投、埔里、竹山四大鎮市路邊停車一位難求，許多停車格長期被占用，縣民都有「使用者付費」觀念，要求縣政府實施路邊停車收費，改善停車和交通秩序也符合公平正義原則。

去年底議會三讀通過南投縣公共停車場收費管理自治條例，條例中增路邊停車收費管理措施，送中央備查後，最快7月實施路邊停車收費。路邊或路外停車收費，機車每小時收費10元，小型車每小時20元，停車超過30分鐘以1小時計算。

不過，7月已經過去幾天，草屯、埔里等鄉鎮公所都未收到縣府路邊停車收費公文，民眾也納悶南投縣怎麼還不實施路邊停車收費。

工務處長陳錫梧說，工務處已經編列960萬元經費，採購路邊停車收費系統軟硬體，包含電腦主機以及和4個實施路邊停車收費的鄉鎮連線系統。不過，公文會相關局處尚未完成，會加速作業流程，盡快上網發包，決標後系統建置要3個月時間，有意願收費的鄉鎮市公所，可自行決定開辦收費日期。

草屯鎮公所表示，路邊停車收費除系統建置外，還有收費、催繳等工作，需要有人執行，但現在縣府對停車收費作法沒有下文，未來由公所或縣府執行難以畫分，希望縣府盡快訂出作業時程並說明權責，讓公所有所依循。