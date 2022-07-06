中科園區2期開發用地爭議 綠委質疑中市府消極

中部科學園區第2期開發計畫用地引發爭議，立法院副院長蔡其昌與立委張廖萬堅今天質疑台中市政府處理態度消極。台中市政府回應，待協調結論完成，併入都計審議共同討論。

蔡其昌服務處今天發布新聞稿表示，由於中科台中園區擴建2期開發計畫用地，涵蓋興農高爾夫球場，日前球場會員擔心球證變廢紙而陳情抗議，還有球場員工也擔心權益不保而向民代陳情。

蔡其昌及張廖萬堅因而邀集科技部常務次長陳宗權、中科管理局長許茂新、民進黨台中市議員蕭隆澤、興農育樂股份有限公司、興農權益促進會及會員代表等，於中科管理局召開協調會。

蔡其昌指出，各界期盼台積電擴廠能落腳中科2期計畫，但推動過程中面臨許多困難，無奈台中市政府消極應對，因而特別召開協調會，會中各方達成初步共識，後續針對補償機制繼續磋商，盼能解決爭議，照顧所有高爾夫球友及員工權益。

張廖萬堅說，優先保障會員及照顧受影響員工權益為最大原則，並建議興農球場比照土地徵收方式，以「市價」補償會員損失，獲得興農公司與會員們共識，後續也會持續關心全案進度。

許茂新承諾，在協議價購階段，將請興農公司切結承諾對員工及會員球證應有合理配套措施，處理完善後才會進行後續用地取得的辦理程序，以保障所屬員工及會員權益。

台中市經發局以文字稿回應，相關陳情意見都已函知中科管理局，請中科辦理台中科學園區擴建2期籌設計畫用地取得時，應與土地所有權人妥善溝通協調，並要求中科管理局應明確承諾保障球場員工、球證會員及周邊地區市民權益，作為同意此案開發的前提條件。

經發局指出，科技部日前已與興農高爾夫球場及球證會員召開協調會，達成初步共識，後續將待協調結論完成，併入都計審議共同討論。而台中市勞工局也說，將協助勞工與該球場協調，積極保障勞工權益。