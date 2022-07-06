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南投縣桃米等4休閒農業區 獲選全國績優休閒農業區

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣桃米、糯米橋、小半天、水里鄉槑4個休閒農業區獲全國績優休閒農業區肯定。圖／南投縣政府提供
南投縣桃米、糯米橋、小半天、水里鄉槑4個休閒農業區獲全國績優休閒農業區肯定。圖／南投縣政府提供

行政院農委會全國績優休閒農業區評鑑，南投縣共有桃米、糯米橋等4個休閒農業區獲卓越獎、模範獎，今天接受農委會表揚。南投縣府表示，南投縣共有13個休閒農業區，都積極朝休閒農業轉型，帶動青年返鄉發展，為農村注入更多創意活力。

南投縣農業處副處長林美珠說，這次全國績優休閒農業區評鑑，歷經半年初評、複評暨訪查，南投縣4個休閒農業區脫穎而出，埔里鎮桃米休閒農業區繼金牌農村金獎後，這次更獲卓越獎殊榮；國姓鄉糯米橋休閒農業區上屆茁壯獎，今年一躍成為全國模範，榮獲模範獎；鹿谷鄉小半天休閒農業區及水里鄉槑休閒農業區則是突破自我以茁壯獎出線。

南投縣共有13處休閒農業區，積極推動六級化休閒農業轉型，帶動青年世代返鄉，加快休閒農業成長。南投縣政府也打造「品味南投」品牌，以生產、生活、生態及文化四元素，力推品牌於體驗、質感、多元與永續各面向的核心價值。

在「品味南投」品牌下，各休閒農業區營造豐富多樣好食、好宿、好遊、好購、好行的農遊行程，從人員、場域到產品提供優質服務，讓遊客到南投享受綠色、慢活的農村生活，品味濃厚的人文風情及在地好物。

埔里鎮桃米休閒農業區獲全國績優休閒農業區卓越獎肯定。圖／南投縣政府提供
埔里鎮桃米休閒農業區獲全國績優休閒農業區卓越獎肯定。圖／南投縣政府提供
國姓鄉糯米橋休閒農業區獲農委會評鑑為模範獎。圖／南投縣政府提供
國姓鄉糯米橋休閒農業區獲農委會評鑑為模範獎。圖／南投縣政府提供

南投縣農 品牌 農委會

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