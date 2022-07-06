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台中國際會展中心上梁 預計114年開幕營運

中央社／ 台中6日電

興建中的「台中國際會展中心」今天舉行上梁典禮，台中市長盧秀燕表示，明年主體工程完成後，預計民國113年完工、114年開幕營運，第1期建設將可容納2360攤位展出。

上梁儀式在市府團隊與工程營運團隊、工商農業各界、會展產業及學校代表見證下，超過500人同時參與，共同見證歷史時刻。在象徵「喜結梁緣」的紅布上落款後，隨著主梁一起冉冉上升。

盧秀燕致詞指出，產業界期盼台中市能擁有一座國際會展中心，市府於第一期建設單一投資新台幣88億元，規劃可容納2360攤位展出、同時讓1萬2600人開會；第二期規劃作業啟動中，屆時2期建設加起來，將是全台灣最大的國際會展中心，實現中部產業界最大希望，達到富市台中、新好經濟願景，讓市民新好生活。

盧秀燕表示，會展中心建築規模為地下2層、地上5層的鋼骨鋼筋混凝土構造，緊鄰中央公園，是全台臨接綠地公園面積最大的會展場館，整棟建築猶如在公園草坪上搖曳枝幹的大樹，並以「TREE GATE 大樹之門」作為中央公園入口意象，打造讓市民活動、散步、遊戲的廣場。

盧秀燕指出，台中國際會展中心是市民等了20年的領航建設，更是中部第一個大型國際會展中心。第1期會展中心自108年3月開工以來，工程進度已達一半，預計113年完工、114年開幕營運，可望帶動觀光、住宿、餐飲、交通等龐大商機。

盧秀燕 台中市長 建築

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