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南投偏鄉醫療同仁多方位當責 全方位防疫

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
中寮鄉衛生所藥師王森榆說，全方位投入防疫，一切辛苦都是值得。圖／南投衛生局提供
中寮鄉衛生所藥師王森榆說，全方位投入防疫，一切辛苦都是值得。圖／南投衛生局提供

南投縣幅員廣闊，老年人口多，大眾交通不便，在COVID-19疫情期間，基層醫療更顯重要，南投13鄉鎮市衛生所責無旁貸肩負起守護重任；南投衛生局指出，以藥師為例，不但白天從藥品調劑、口服抗病毒藥物調劑諮詢、快篩試劑及口罩販售、隨叫隨到的送藥到府服務，到了晚上更化身成疫調專家，尤尤為辛苦。

中寮鄉衛生所藥師王森榆說，「疫情來的迅猛，沖擊著醫療資源不足的偏鄉，身為公衛藥師，從口罩荒到人手一罩，從缺快篩到人人可篩，從抗病毒藥物視訊調劑，到居護個案送藥到府，回到辦公室接著載起耳機，輪值著早班夜班的疫調，全方位投入防疫，一切辛苦都是值得」。

鹿谷鄉衛生所藥師廖宜敬表示，「偏鄉地區民眾住址很難尋找，送藥過程艱難就像偵探尋人一樣，但想到確診者可能正在發燒或猛烈咳嗽不舒服在家等待藥品，想到能幫助患者心裡就很開心，所有的疲憊感都消失了。」

廖宜敬說，印象最深刻的是，鄉內一位確診阿婆在自己送藥完後第二天，很激動地打來衛生所，感謝能送藥並教她如何服藥，她從咳到胸痛，服藥後咳嗽都沒有了，頓時心中感覺，自己就像照顧家裡長者一樣，真的很欣慰，同時也叮囑她一定要照療程吃完5天的量，避免病毒反彈。

局長陳南松指出，南投縣今日確診人數688例，隨著COVID-19漸趨平緩，但終身難忘全部偏鄉衛生所醫護同仁的服務熱誠，共同面對這段同心抗疫的日子，大家多方位當責，默默守護著鄉親的健康；如今到了疫情的最後一哩路，再次提醒確診民眾，符合口服抗病毒用藥資格條件，應把握投藥5天黃金期儘速投藥，以降低感染後的死亡率。

南投縣今日確診人數688例，但新增死亡及重症人數都是6人，大多有罹患慢性疾病。圖／南投衛生局提供
南投縣今日確診人數688例，但新增死亡及重症人數都是6人，大多有罹患慢性疾病。圖／南投衛生局提供
偏鄉地區民眾住址很難尋找，送藥過程艱難就像偵探尋人一樣，但想到能幫助患者心裡就很開心。圖／南投衛生局提供
偏鄉地區民眾住址很難尋找，送藥過程艱難就像偵探尋人一樣，但想到能幫助患者心裡就很開心。圖／南投衛生局提供

衛生所 南投 疫情

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