彰化田尾堆肥中心二廠啟用 再製有機肥可供農用
彰化縣田尾堆肥中心為了擴大處理量能，彰化縣政府爭取環保署補助，再設立二廠今舉行啟用儀式，未來將可以把廚餘處理量從每月400公噸提升到600公噸，彰化縣長王惠美表示，廚餘回收再利用，發酵後的有機肥可以提供給農民再利用，也能減少環境汙染。
彰化縣長王惠美、環保署環境督察總隊科長劉俊廸、田尾鄉長林守政等人今天為田尾堆肥中心二廠主持啟用儀式。
田尾堆肥中心一廠2013年啟用後，採傳統堆肥處理方式，製作「有機肥料土壤改良劑」再利用，至今廚餘回收量已成長約2倍，縣府即爭取環保署補助2111萬多元，縣府配合款343萬多元，總經費為2455萬元擴建田尾堆肥中心二廠，今年5月完工。
王惠美說，田尾堆肥中心一廠的廚餘處理量，從107年到110年大量增加，年處理量從2642公噸增加至5567公噸，如果沒有處理，廚餘大多就是傾倒排水溝、田裡，容易造成環境髒亂。
王惠美說，源頭減量很重要，彰化縣有24個實(食)物銀行，希望大家能夠「惜食」，食品時效性快到了，吃不完，可以送到實物銀行幫助弱勢鄉親；至於廚餘可回收再利用，變成「有機堆肥土壤改良劑」，但民眾需將生廚餘、熟廚餘分類，交給清潔隊員後，送往田尾堆肥中心，現在二廠落成後，以自動化設備可減輕人力，廚餘送進去，經過8個星期發酵，做出來的有機肥可提供給農民，或提供環保局做相關宣導品。
環保署環境督察總隊科長劉俊廸說，目前國外非洲豬瘟還是很嚴峻，呼籲清潔隊員要注意下列廚餘回收重點，針對來路不明或來自疫區如越南、泰國等東南亞國家的肉品，提醒民眾不要放置廚餘，減少疫病傳染的風險。另外，廚餘要瀝水減量再排出，對清潔隊員在不管是收運、送至廚餘廠能減少許多工作負擔。
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