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國姓林下經濟 種出拳頭大「巨無霸」蓮霧

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉長豐村的「黑糖芭比」蓮霧將進入盛產期。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉長豐村的「黑糖芭比」蓮霧將進入盛產期。記者賴香珊／攝影

南投國姓過去大量種植檳榔樹，公所推動林下經濟轉型，農民間作咖啡開創「黑金」產業，也有農民種植蓮霧，經多年嫁接品種測試發現，甜度高、拳頭大的「黑糖芭比」尤為適合，可望成為新興高經濟作物，近期將盛產，蓮霧產期至12月。

國姓鄉公所指出，鄉內過去大量種植檳榔樹，但隨吃檳榔者驟減，檳榔產業式微，鄉內鎖定「林下經濟」推廣在檳榔園間作咖啡，透過混林種植成功開創「黑金」經濟；也有農民研究栽種蓮霧，目前種植面積約10公頃，主要集中在長豐村。

「海拔適中、日照長，種出頂級『巨無霸』。」蓮霧農邱列譽說，18年前投入種植，期間嫁接改良多個品種，嘗試下來，以新品種「台農3號黑糖芭比」尤為適合，只要疏果、套袋等妥善管理，種出來的果實甜度高又大，產量與品質最佳。

同樣在當地種蓮霧近20年的莊秀麗也說，村內蓮霧園多在東坑山區，因山勢面東，日照充足，產出的「黑糖芭比」蓮霧不僅甜度夠，果實色澤鮮艷，碩大果粒跟成人拳頭差不多，果肉脆實且海綿質厚，品質一流，真的相當好吃。

而目前國姓長豐村的「黑糖芭比」蓮霧將進入盛產期，單顆果實平均重逾300公克，經分級包裝，市場上頂級品1台斤上看200元，待其產季結束，就換「黑金剛」、「南洋」等品種蓮霧接力上市，預計當地蓮霧產期可至今年12月。

長豐村村長廖秀文則說，當地蓮霧種植面積目前雖不大，但氣候、土壤及地勢等種植條件佳，因此品質相當優異，農民也很願意交流經驗及技術，有潛力成為咖啡、草莓、枇杷之後的新興高經濟水果，產季期間也很歡迎消費者選購。

南投國姓檳榔園林下間作蓮霧發現種植「黑糖芭比」尤為適合，可望成為當地的新興高經濟作物。記者賴香珊／攝影
南投國姓檳榔園林下間作蓮霧發現種植「黑糖芭比」尤為適合，可望成為當地的新興高經濟作物。記者賴香珊／攝影
南投國姓檳榔園林下間作蓮霧發現種植「黑糖芭比」尤為適合，果實相當碩大，近期將盛產。記者賴香珊／攝影
南投國姓檳榔園林下間作蓮霧發現種植「黑糖芭比」尤為適合，果實相當碩大，近期將盛產。記者賴香珊／攝影
南投國姓檳榔園林下間作蓮霧發現種植「黑糖芭比」尤為適合，果實幾乎跟成人拳頭一樣大，近期將盛產。記者賴香珊／攝影
南投國姓檳榔園林下間作蓮霧發現種植「黑糖芭比」尤為適合，果實幾乎跟成人拳頭一樣大，近期將盛產。記者賴香珊／攝影
南投國姓檳榔園林下間作蓮霧發現種植「黑糖芭比」尤為適合，可望成為當地的新興高經濟作物。記者賴香珊／攝影
南投國姓檳榔園林下間作蓮霧發現種植「黑糖芭比」尤為適合，可望成為當地的新興高經濟作物。記者賴香珊／攝影
南投國姓檳榔園林下間作蓮霧發現種植「黑糖芭比」尤為適合，果實幾乎跟女生手掌一樣大，近期將盛產。記者賴香珊／攝影
南投國姓檳榔園林下間作蓮霧發現種植「黑糖芭比」尤為適合，果實幾乎跟女生手掌一樣大，近期將盛產。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉長豐村的「黑糖芭比」蓮霧將進入盛產期。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉長豐村的「黑糖芭比」蓮霧將進入盛產期。記者賴香珊／攝影

蓮霧 農民

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