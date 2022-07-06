大甲幸福里國道橋下荒蕪地 吳敏濟爭取蓋運動遊憩公園

台中市大甲區幸福里國道3號橋下原本荒蕪土地，市議員吳敏濟接獲陳情，爭取闢建為運動遊憩公園，中市府核定補助280萬元經費，由大甲區公所設計及施工，今天舉工程施工前說明會，預計7月動工，9月完工，完工後可提供溪北地區民眾運動遊憩的地方。

市議員吳敏濟表示，幸福里國道3號橋下一處土地荒蕪多年，目前高工局以圍籬圈出與道路隔離，避免民眾亂丟垃圾，因為雜草叢生草長得比人高，影響環境衛生，更阻礙行車視線，常發生車禍。

去年幸福里民向他陳情，希望橋下這片閒置土地能闢建成運動公園，解決環境衛生及行車安全等問題，也讓里民也有一處運動休憩的好地方。

去年10月吳敏濟邀集相關單位會勘爭取闢建為運動公園，已向市府建設局爭取到工程經費280萬元，後續將由大甲區公所施工，工程預計7月中進場施工，9月初完工，完工後將可提供地方民眾一處泡茶聊天、社區民眾舉辦活動以及親子運動遊憩的空間。

大甲區長顏金源表示，此公園闢建基地原本環境髒亂，雜草叢生成地方治安死角，去年里民向吳敏濟議員反映希望能闢建公園，吳敏濟議員立即邀集相關單位辦理會勘，今年4月公所已獲市府建設局補助280萬元，高工局也同意土地無償提供公所使用。

顧問公司表示，此公園基地目前已獲高工局同意土地無償提供公所使用，公園闢建面積約1007平方公尺，公園內規劃有兒童搖搖樂區、體健器材區、兒童鞦韆區、石桌椅組等設施，完工後將可提供社區民眾大人小孩皆適宜的活動場所。

陳情里民林基松表示，這裡是荒郊野外，經常有人會來這裡偷倒垃圾，雜草叢生已影響行車視線，經常導致車禍發生，10多年來地方期盼能闢建成運動休憩公園，去年向吳敏濟議員陳情，很高興工程將要動工。