中科二期台積電落腳台中爭議 中市府遭批處理態度消極

中科園區二期台積電落腳台中用地，有高爾夫球場會員和員工權益問題，立法院副院長蔡其昌和立委張廖萬堅昨在中科管理局開協調會，二人都批中市府處理態度消極；台中市府表示，已要求中科管理局應明確承諾及妥善處理，保障球場員工、球證會員及周邊地區市民權益，作為同意此案開發的前提條件。

中科台中園區擴建二期開發計畫，因計畫用地涵蓋興農高爾夫球場，曾引起擔心球證變廢紙的球場會員群起陳情抗議，立法院副院長蔡其昌及立委張廖萬堅昨天邀集科技部常務次長陳宗權、中科管理局長許茂新、台中市議員蕭隆澤、興農育樂股份有限公司董事楊文瑚、興農權益促進會陳永豐和多位會員在中科管理局召開協調會，要求興農公司對員工及擁有球證的會員應提供合理的補償配套機制，也要求科技部及中科管理局善盡督導責任，確保所屬員工及會員權益獲得保障，才能進行後續相關的用地取得的作業程序。

台中市經發局表示，中科管理局規劃台中科學園區擴建二期籌設計畫，興農高爾夫球場位於計畫範圍內，土地使用分區為農業區，後續中科管理局須辦理都市計畫變更等相關程序，實際開發時程應以中科管理局擴建進度為準。

經發局指出，球場會員陳情意見等皆已函知中科管理局，請該局後續辦理台中科學園區擴建二期籌設計畫用地取得時，應與土地所有權人妥善溝通協調，市府將於都市計畫審查及公展說明會時，要求中科管理局應明確承諾及妥善處理，保障球場員工、球證會員及周邊地區市民權益，作為同意此案開發的前提條件。

勞工局指出，在得知台積電要來投資時，勞工局就有注意到球場員工權益問題，且主動與球場聯繫，為維護該公司勞工及桿弟勞動權益，勞工局已分別於今年6月17日及22日到興農球場實施勞動條件輔導，將協助勞工與該球場協調，同時也將持續調查，積極保障勞工權益。

立法院副院長蔡其昌指出，各界都期盼台積電擴廠能落腳台中，促進中科高科技產業的發展，但推動計畫過程中面臨許多困難，但台中市政府消極應對，此次召開協調會，會中各方也達成初步共識，後續針對補償機制再繼續進行磋商，希望最終能解決目前所遇到的爭議，不只是雙贏，而是能夠讓大家都贏，照顧所有高爾夫球友及員工的權益，同時創造企業投資的友善環境，讓企業願意留在台中加碼投資。

立委張廖萬堅表示，台積電在台中設廠大家都樂觀其成，但土地徵收影響原興農高爾夫球場會員權益，許多會員向他陳情當初花大錢購買的會員證將變成一張廢紙，要求優先保障會員及照顧受影響員工的權益為最大原則，並建議興農球場比照土地徵收方式，「市價」補償會員損失。獲得興農公司與會員們的共識，後續也會持續關心此案的進度。

興農權益促進會會長陳永豐說，會員們都理解中科擴建二期的重要性，也支持台積電設址台中，但會員權益也應該要獲得妥善處理，會員們當年花了高額的費用購買球證，如今卻因該計畫沒收權益，要求興農公司要對會員們的損失提供補償，協調出合理的價格，另外也要求政府機關應設法保障人民權益。

興農育樂股份有限公司董事楊文瑚說明，公司針對員工部分提出優於勞基法的資遣方案，而球友的部分也有誠意要跟大家進行協商，希望找出雙方都可接受的最佳方案，但目前徵收計畫刻正辦理查估程序當中，相關價購金額亦尚未確定，對於補償方案公司內部仍須待徵收確定後再行討論。

中科管理局長許茂新強調，承諾會員們在協議價購的階段，將會請興農公司切結承諾對員工及會員球證應有合理的配套措施，處理完善後才會進行後續用地取得的辦理程序，以保障所屬員工及會員權益。