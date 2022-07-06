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彰化高鐵特定區首通盤檢討 容積率提升、 放寬產專限制

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化高鐵特定區2011年3月公告發布實施至今11年，縣都委會日前通國主要計畫與細部計畫第一次通盤檢討。圖／彰化縣府提供
彰化高鐵特定區2011年3月公告發布實施至今11年，縣都委會日前通國主要計畫與細部計畫第一次通盤檢討。圖／彰化縣府提供

彰化高鐵特定區2011年3月公告發布實施至今11年，縣府標售狀況雖已轉虧為盈，但隨著現行營造成本提高、市場需求改變，縣府針對高鐵特定區主要計畫與細部計畫進行第一次通盤檢討，將現有住宅區等容積率提升，車站專用區變更為產專區，放寬土地管制拉抬投資。

高鐵彰化站特定區整體開發經費64億元，約204公頃，開發面積約184公頃，扣除公共建設用地，可標售約66.7公頃。2015年車站啟用後，累計25次共標售近29公頃，剩餘約37公頃，地政處指出，目前剩餘最多為產專區約19公頃，其餘還有旅館區、住宅區和運專區。

建設處長湯國榮說，這次通盤檢討依照現況及都市發展需要調整分區及用地名稱，今年6月底彰化縣都委會通過高鐵特定區主要與細部計畫第一次通盤檢討，後續將報請內政部審議。

彰縣府今年初首度釋出轉運專用區土地共9筆，總面積約6.08公頃，但縣府實際評估專供客運使用的運專區需求有限，時常乏人問津。

湯國榮表示，這次分區變更將轉運專用區調整為第二種產業服務專用區，但增列可讓車站轉運使用，彈性使用，產專區也放寬讓低汙染的產業能夠進駐。

湯國榮說，彰化高鐵特定區是配合彰化國家花卉園區整體計畫，過去規劃希望能落實田園社區，但現行營造成本高漲，別墅型建築未必符合市場需求，這次也針對第一種住宅區、商業區、旅館區及產業服務專用區提高容積率，從原本120%至140%提升到 140%至160%。

這次相關細部計畫也加強基地保水及維護都市街道景觀，調整基地開挖率以及退縮建築規定，並訂定一戶一停車空間管制規定，將停車需求內部化，避免影響周遭環境。

高鐵 建築

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