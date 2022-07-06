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網傳台中轉運中心集資開發獲利翻倍 交通局：別上當！

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
大台中轉運中心興建工程6月24日開工典禮，市府聲明絕未對外集資開發。圖／交通局提供
大台中轉運中心興建工程6月24日開工典禮，市府聲明絕未對外集資開發。圖／交通局提供

大台中轉運中心6月24日開工，網路即傳出投資此開發案可翻倍獲利，市政府交通局表示，大台中轉運中心預計2025完工，將採公開遴選優質業者經營管理，所謂投資台中轉運站開發部分，實屬有心人士藉機斂財詐騙，請各界小心防範。

交通局指出，台中市政府大台中轉運中心興建工程已於今年6月24日完成開工典禮，工程承攬廠商見安營造股份有限公司近期將依交維計畫及假設工程施工計畫架設施工圍籬，後續再進行土方支撐及開挖作業，整體工進持續推動中，預計114年可完工。

交通局提醒，民眾如遇可疑人士或電話，應適時提高警覺，並立即撥打電話向機關求證或撥打165反詐騙專線，以免受騙上當，也呼籲惡意斂財詐騙者，勿以身試法。

詐騙 台中市

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