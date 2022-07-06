會展中心上梁自籌88億 盧秀燕：代表排除萬難的魄力

台中人期盼了20年的國際經貿建設「台中國際會展中心」，今舉辦上梁典禮，由市府籌措88億興建，是中部第一個大型國際級會展場館。

市長盧秀燕致詞說，台中國際會展中心今天上梁，代表完成硬體架構，從講了10幾年的空中樓閣，現在已見規模。

盧秀燕指出，因疫情與工料大漲，第一期預算已成長到88億，全部都是台中市政府的預算「這就是魄力」排除萬難一定要完成興建，預計2025年完工。

經發局長張峯源指出，會展產業鏈可以帶動當地消費，另外國外買家也希望除了看到供應商成品也必須訪視生產線，最好兩者在30分鐘車程內可到達。有了到台中會展中心，可以實現台中前店後廠自由港的目標。

台中會展中心與台中市立圖書館、美術舘共構的「綠美圖」及中台灣電影中心，有如水湳經貿園區的鐵三角，攸關台中未來經濟與文化大型建設，歷經前市長胡志強、林佳龍到盧秀燕，從無到有。

水湳經貿園區內還有中央公園、水湳轉運中心等，未來還有捷運經過。

盧秀燕指出，國際會展中心是市民等了20年，更是中部第一個大型國際會展中心，未來結合與中央合作興建的二期會展中心，將成為全台第一大的會展場館。

會展中心最大可使用攤位數達2360攤，可容納1萬2600人的集會空間，2019年3月拍板動工以來，工程進度已達一半，預計明年完成主體工程，接著進行內裝，預計2025年開幕營運，發揮台中產業聚落前店後廠的優勢。

會展中心由大壯聯合建築師事務所、何鴻志建築師事務所、日本株式會社佐藤總合計畫（AXS）共同規劃設計，建築規模為地下2層、地上5層的鋼骨鋼筋混凝土構造，規模龐大工法複雜。