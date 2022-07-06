中市103棟校舍煥然一新 耗資逾20億打造安全環境

台中市政府盤點校園校舍建物安全，今年底將完成103棟校舍耐震、補強工程，編列經費超過新台幣20億元，讓校舍換上新妝又增加耐震安全，為師生打造安全優質的校園環境。

台中市政府教育局今天發布新聞稿指出，地震災害發生於瞬間，無法事前預測，校園師生人數眾多，因此校園建築物的結構安全非常重要，在九二一地震後，公立國中小校舍的耐震安全性持續受到各界高度關注與嚴格檢視。

教育局長楊振昇表示，九二一地震後，台中市建物耐震係數有所修正，市府配合法規逐年進行校舍補強、改建，以提升校舍耐震能力；配合打造安全學習環境的政策，教育局籌編逾20億預算執行，同時也向中央爭取相關經費，加速推動校舍拆除重建及補強作業。

教育局指出，今年底將完成103棟校舍改建或補強，包括針對民國89年以前興建的高中以下學校校舍，經耐震能力評估須拆除重建者，改建14棟，需要補強的校舍共89棟，今年底全數完成補強；經過補強或改建的校舍換上新妝又耐震安全。

教育局盤點，後續有14棟需要改建的老舊校舍，將繼續爭取中央經費辦理，為中市師生打造安全優質的校園環境。