台中大坑2里上百戶無自來水可用 綠民代爭取2改善工程

台中市北屯區大坑地區為熱門觀光步道路線，當地大坑里、民德里仍有上百戶無自來水可用。民進黨立委莊競程與台中市議員曾朝榮今舉辦「大坑地區自來水改善工程協調會」，成功爭取到二項自來水改善工程。

莊競程說，這二項台灣自來水公司改善工程，包括東山路二段至連坑巷工程，將於今年8月開工；東山路二段至新社區中興嶺街工程，預計明年4月開工，未來將有效改善供水問題。

曾朝榮說，大坑里、民德里因地勢較高，長期供水不穩定，經台水公司經與莊競程、他和當地里長等會勘，已向國防部軍備局申請租用新社區永興段部分土地，興建5000噸配水池，供應大坑附近高地區域，不過，因管線埋設施工涉及統一挖補地區規定，正在協調階段。

莊競程、曾朝榮今舉辦「大坑地區自來水改善工程協調會」，包括民德里長黃榮昌、東山里長邱財源、大坑里長曾朝瑝，自來水第四區管理處副處長張子中、台中市府經發局公用事業科長鄭錫禧、建設局養護工程處股長洪智文、張伸豪等人到場。

莊競程說，大坑地區步道景點多，近來疫情趨緩，可能出現爆發性旅遊，假日人潮湧入，但大坑至今還有上百戶沒有自來水，里長每天面對民眾詢問，多次陳情，如今經費、地點都有著落，盼盡速新設管線工程，解決民生用水問題。

自來水管理處副處長張子中說，東山路二段至連坑巷管線工程由台水公司自辦設計及施工，預計今年8月開工、9月底完工。東山路二段至新社區中興嶺街管線工程預計明年4月開工、7月底完工。