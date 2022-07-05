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搞錯身心障標誌？南投民眾誤認 連警察都開錯單

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里鎮公所正門前貼心設置無障礙坡道指示牌，但因指示牌剛好在路邊停車格旁，常被人誤認是身心障車格。圖／讀者提供
南投埔里鎮公所正門前貼心設置無障礙坡道指示牌，但因指示牌剛好在路邊停車格旁，常被人誤認是身心障車格。圖／讀者提供

為便利身心障者洽公，南投埔里鎮公所於出入口貼心設置無障礙坡道指示牌，但正門前指示牌剛好在路邊停車格旁，常被誤認是身心障車格，就連警察也開錯單。對此，公所研議變更指示牌位置或加註文字說明，警方也主動撤銷相關罰單。

埔里鎮公所周邊是當地行政中心，公所旁就是埔里警分局，對面則是「埔里聯合行政園區」為衛生所、國稅局埔里稽徵所、縣府稅務局埔里分局，以及埔里地政、戶政事務所等5單位聯合辦公場域，常有民眾前往該區域洽公，停車需求量大。

而為便利身障者洽公，緊鄰聯合行政園區的路旁有劃設身心障礙者專用停車位，鎮公所則是在正門、側門等出入口設有殘障坡道，並貼心設置指示牌導引身障者前往使用，沒想到，這一面殘障坡道指引牌卻讓民眾、警察傻傻分不清楚。

埔里公所正門口前的殘障坡道指引牌因剛好設在路邊汽車停車格旁，藍色的身障者標誌常被民眾誤認是「身心障礙者專用停車位」而不敢停車，也有人停了之後遭檢舉，警方到場後則依「於身心障礙專用停車位違規停車」開罰，引發討論。

對此，埔里鎮公所表示，公所正門前左側標誌為「無障礙坡道」指引牌，並非「身心障礙者專用停車位」，也向縣府確認，該車位是一般停車格，未料卻因標誌圖案有點雷同遭誤認，將研議更換指示牌位置或加註文字說明，避免又被民眾誤認。

埔里警分局則表示，經過民眾反映發現問題後，立刻調查近期開罰狀況，初步統計對該車格開出的違停罰單約10張，已主動函文監理機關撤銷相關罰單，也將加強內部員警執勤宣導，避免類似狀況再次發生。

南投埔里鎮公所正門前貼心設置無障礙坡道指示牌，但因指示牌剛好在路邊停車格（白車處）旁，常被人誤認是身心障車格。圖／讀者提供
南投埔里鎮公所正門前貼心設置無障礙坡道指示牌，但因指示牌剛好在路邊停車格（白車處）旁，常被人誤認是身心障車格。圖／讀者提供

埔里 身障者 標誌 南投

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