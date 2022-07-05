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南投埔里守城堤防老舊 馬文君爭取6000萬元整建

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里眉溪內埔橋至守城橋段堤防老舊，水利署三河局將編列6000萬元整建。圖／第三河川局提供
南投埔里眉溪內埔橋至守城橋段堤防老舊，水利署三河局將編列6000萬元整建。圖／第三河川局提供

南投埔里眉溪內埔橋至守城橋段堤防老舊，加上近年極端氣候影響，颱風豪雨多且常有強降雨，民眾憂心擋不住湍流水勢，恐潰堤致淹水，向立委馬文君陳情，馬今會同水利署三河局會勘，三河局允諾編列6000萬元，2年內分段整建堤防。

立委馬文君指出，眉溪貫穿埔里盆地，是支應灌溉，甚至民生用水的重要河川，但該水域內埔橋至守城橋段堤防過於老舊，且近年來氣溫暖化，每逢大雨短時間強降雨，導致溪水暴漲，若受損潰堤，牛眠、史港、守城里等住戶恐有淹水之慮。

為確保眉溪沿線民眾居住安全，馬文君今邀集水利署第三河川局局長張稚煇前往會勘，馬文君說，近年極端氣候嚴重，為建立氣候調適能力，堤防整建必須超前部署，且刻不容緩，要求水利署正視地方需求，針對老舊堤防進行補強整建。

而經會勘，三河局允諾編列6000萬元，分段辦理「眉溪守城一號堤防治理工程」，三河局長張稚煇說，該工程實施範圍自內埔橋至守城橋，評估長度約1公里，將於明、後年各編列3000萬元預算分段施作，盡快於2年內完成該區段堤防整建。

三河局也表示，「眉溪守城一號堤防治理工程」除了針對內埔橋至守城橋段堤防堤身混凝土劣化及基礎加強外，同時也會整理河道，並將內埔一帶的水防道路轉彎段拉直，並進行水防道路整體綠美化及改善。

對此，馬文君說，後續將要求並持續監督水利署重視施工品質，期望不僅堤防整建不僅能防洪，也要重視景觀美化，提供給民眾不淹水、親近水，也兼顧生態環保的遊憩水環境，讓眉溪成為埔里引以為傲的河濱綠地。

立委馬文君（左2）今會同水利署三河局會勘埔里守城一號堤防。圖／馬文君立委服務處提供
立委馬文君（左2）今會同水利署三河局會勘埔里守城一號堤防。圖／馬文君立委服務處提供
南投埔里眉溪內埔橋至守城橋段堤防老舊，水利署三河局將編列6000萬元整建。圖／第三河川局提供
南投埔里眉溪內埔橋至守城橋段堤防老舊，水利署三河局將編列6000萬元整建。圖／第三河川局提供
立委馬文君（左2）今會同水利署三河局會勘埔里守城一號堤防。圖／馬文君立委服務處提供
立委馬文君（左2）今會同水利署三河局會勘埔里守城一號堤防。圖／馬文君立委服務處提供

馬文君 埔里 水利署

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