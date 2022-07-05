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台中大雅上楓圖書館啟用 歷經10年購地和興建終完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大雅上楓圖書館今天啟用。記者游振昇／攝影
台中大雅上楓圖書館今天啟用。記者游振昇／攝影

台中市首座以「環境教育」為主題特色的上楓圖書館今天開館啟用，台中市長盧秀燕出席開館典禮，她感謝地主犧牲地價，市府歷經10年購地和興建終於完工，造福地方。

台中市文化局表示，上楓圖書館由市府分年編列經費共1億5860萬元，歷經3年8個月工期，透過跨局處合作打造出一座圖書館及活動中心共構的全齡化綠建築，更榮獲「建築園冶獎」及108年國家卓越建設獎最佳規劃設計類「卓越獎」的殊榮。

盧秀燕表示，閱讀是城市文化發展最重要的事，教育部評定台中閱讀力全國第一，她上任以來致力推動文化教育政策，全力支持豐富閱讀館藏及新建圖書館，大雅區擁有中科園區及便利的交通網絡，隨著移居人口逐年增加，民眾對閱讀能量需求日增，上楓圖書館結合圖書館及上楓國小活動中心，是一座兼具環境永續、節能智慧及安全友善的圖書館，不但為大雅區提供更優質且多元的閱讀服務，更將厚植市民的閱讀力，提升台中城市競爭力。

中市文化局長陳佳君指出，原有的大雅圖書館面積僅227坪，空間無法滿足民眾閱讀需求，適逢大雅區上楓國小徵收新校地計畫建置活動中心，經評估用地面積、設館位置、交通動線及周邊人口等，規劃共構興建上楓圖書館及上楓國小活動中心，串聯建立校園、社區及圖書館的合作共享機制，期望帶動雅潭神地區周邊的未來發展，形成共贏局面。

上楓圖書館以「環境教育」為館藏及發展特色，館內採分齡分眾設計，規劃親子共讀區、兒童閱覽區、期刊報紙區、樂齡專區、青少年閱覽區及多功能活動室等。為開擴閱讀視野，增設戶外閱讀區「壩雅露臺」提供民眾閱讀休憩的空間，並以生態草溝園區與上楓國小相鄰，是一座響應聯合國永續發展目標(SDGs)的自然生態智慧化圖書館。

中市圖書館表示，上楓圖書館提供閱覽座位286席及新書6萬冊、公用電腦12台、筆電插座座位20席，及自助借還書機、手機app借書等，提供人本、便捷的服務；配合開館更推出手繪限量版「開館紀念借書證」，民眾到館辦證即可收藏。

今天的啟用典禮，由盧秀燕主持，立委楊瓊瓔和多位民代參加，許多大雅人也趕到新圖書館參觀。

台中大雅上楓圖書館今天啟用，市長盧秀燕到場主持啟用典禮。記者游振昇／攝影
台中大雅上楓圖書館今天啟用，市長盧秀燕到場主持啟用典禮。記者游振昇／攝影

圖書館 盧秀燕 台中市

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