台中北屯設新校拍板！一塊地分設國中及社宅創雙贏

台中市北屯區人口成長率最高，學校人數爆滿，市府計畫在太和段3（文中小3）5.19公頃學校用地新建國中，因營建署另有興建社會住宅計畫，經立委協調，決定其中3.15公設校，其餘變更為社宅用地。市府今回函中央同意這項協調結果，將配合營建署變更土地及公告作業。

教育局指出，今年4月20日經立委楊瓊瓔與國產署及營建署協調，達成共識，決定其中3.15公頃由市府設校，其餘由營建署變更為社宅用地。

教育局指出，北屯區人口不斷增加，廍子國小及週邊國中學生爆滿，廍子國小計畫擴建，市府則預定在文中小3學校用地上新建國中，以符合地方需求。

教育局說，文中小3屬國有地，都市計畫使用分區是學校用地，總面積5.19公頃；市府向國產署申請無償撥用此塊土地以新建國中，國產署回應指營建署有意在這塊土地上興建社會住宅；今年4月20日經立委楊瓊瓔與國產署及營建署協調，達成共識決定匡列其中成3.15公頃由市府設校，其餘土地由營建署變更做為社宅用地。