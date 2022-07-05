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台中北屯設新校拍板！一塊地分設國中及社宅創雙贏

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
中市府計畫在北屯太和段3（文中小3）5.19公頃學校用地新建國中，因營建署興建社會住宅計畫，經立委協調，決定其中3.15設校，其餘變更為社宅用地。圖／教育局提供
中市府計畫在北屯太和段3（文中小3）5.19公頃學校用地新建國中，因營建署興建社會住宅計畫，經立委協調，決定其中3.15設校，其餘變更為社宅用地。圖／教育局提供

台中市北屯區人口成長率最高，學校人數爆滿，市府計畫在太和段3（文中小3）5.19公頃學校用地新建國中，因營建署另有興建社會住宅計畫，經立委協調，決定其中3.15公設校，其餘變更為社宅用地。市府今回函中央同意這項協調結果，將配合營建署變更土地及公告作業。

教育局指出，今年4月20日經立委楊瓊瓔與國產署及營建署協調，達成共識，決定其中3.15公頃由市府設校，其餘由營建署變更為社宅用地。

教育局指出，北屯區人口不斷增加，廍子國小及週邊國中學生爆滿，廍子國小計畫擴建，市府則預定在文中小3學校用地上新建國中，以符合地方需求。

教育局說，文中小3屬國有地，都市計畫使用分區是學校用地，總面積5.19公頃；市府向國產署申請無償撥用此塊土地以新建國中，國產署回應指營建署有意在這塊土地上興建社會住宅；今年4月20日經立委楊瓊瓔與國產署及營建署協調，達成共識決定匡列其中成3.15公頃由市府設校，其餘土地由營建署變更做為社宅用地。

市府今天同意這項決議，表示會積極配合營建署依都市計劃法第27條辦理迅行變更及後續公告事宜，也希望國產署儘速完成撥用其中3.15公頃土地由市府新建國中，市府感謝各界民代支持，共同達成中央與地方建設雙贏的目的。

中市府計畫在北屯太和段3（文中小3）5.19公頃學校用地新建國中，因營建署興建社會住宅計畫，經立委協調，決定其中3.15設校，其餘變更為社宅用地。圖／教育局提供
中市府計畫在北屯太和段3（文中小3）5.19公頃學校用地新建國中，因營建署興建社會住宅計畫，經立委協調，決定其中3.15設校，其餘變更為社宅用地。圖／教育局提供

社宅 台中市

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