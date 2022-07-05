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南投民眾在公共場域長時間不戴口罩 將開罰3000元以上

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
全台7月起仍維持現行戴口罩等防疫措施，南投縣開罰民眾在公共場域長時間不戴口罩。圖／南投衛生局提供
全台7月起仍維持現行戴口罩等防疫措施，南投縣開罰民眾在公共場域長時間不戴口罩。圖／南投衛生局提供

目前國內疫情趨緩，民眾逐漸恢復日常生活，南投衛生局近期獲報有民眾在公共場所吃飯、閱讀，長時間未佩戴口罩，造成其他民眾及工作人員恐慌，經屢次勸導仍不配合，將依違反傳染病防治法裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，強調7月起仍維持現行戴口罩等防疫措施。

南投縣衛生局指出，縣內確診人數起起伏伏，今日仍有790例，但單日新增死亡人數8人，代表疫情仍處於觀察期，特別在觀光場域、市集及賣場等人潮密集場所，民眾明顯增多，加上近日天氣高溫炙熱難耐，民眾為消暑躲避炙熱天氣，會至設有冷氣的公共場所（百貨公司、大賣場、圖書館）逛逛吹冷氣，但在享受涼爽的冷氣下，仍需將口罩戴好。

而這起開罰事件，主要是居民檢舉有民眾經常占用公共場所的一角，吃飯、閱讀卻長時間不戴口罩 ，造成附近民眾的緊張，勸導仍不配合，居民恐遭其傳染病毒，因而檢具相關違規情事的照片及錄影檔等事證，向南投衛生局舉報，經查確有其事，受理後將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款，及第70條第1項第3款規定，予以開罰。

局長陳南松表示，「裁罰是最後手段，最主要是防疫安全考量」，防疫工作人人有責，請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實體溫量測等相關措施，下載並使用「台灣社交距離APP」，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。南投縣各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO

衛生局 口罩 南投

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