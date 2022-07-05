驚奇斜槓鄉長 臉書曬醫師、怪手、大重機等20多張證照

彰化縣花壇鄉長顧勝敏最近在臉書曬出他的證照，竟然有23張，除了專業醫師執照外，還擁有怪手操作、大型重型機車駕照，以及廢水處理、疫苗管理等證照，他說，「現在很多事情都可以輕鬆應對，要感謝以前認真的自己。」

有網友稱他是「斜槓鄉長」、「被醫生職業埋沒的天才駕駛」。

顧勝敏最近因公所3成清潔隊員確診，在缺人手下，主動充當清潔隊員站上垃圾車，沿著大街小巷收垃圾，很多鄉民忽然發現接過垃圾的竟然是鄉長，都十分驚訝及讚賞。

顧勝敏令人驚奇可多了，除了是各鄉鎮市唯一的醫師鄉長外，去年鄉內的一次廢棄物堆置場大火，竟然親自操作怪手清理，還在清潔隊開著堆土機清理垃圾，很多人都很好奇他有操作執照嗎？不用懷疑，他確實領有重機械操作─挖掘機，以及一般裝載機技術證，更擁有甲級廢水及廢棄物處理技術員證照，一點都不含糊。

最近，大型重型機車吵著爭取上國道引起關注，顧勝敏其實也擁有大型重型機車駕照，只是花壇鄉民看到的顧勝敏，不是拉風的飆車族，平時卻都騎著與他身型不成比例的粉紅電動機車，戴著有點鄉土味的安全帽，拜訪鄉民或跑攤，他甚至還有道路危險物品運送人員訓練證明。

兩年來，新冠肺炎肆虐，醫師出身的顧勝敏更以專業投入防疫，還親自背著噴霧器到菜市場清消；當農民為著荔枝樁象危害時，他也是背著噴霧器到果園，協助農民防治。這也不是隨興之作，他還有疫苗管理能力教育、戒菸治療及針灸等訓練的結業證明。

顧勝敏今天在個人臉書曬出自己的20多張證照，他說，在整理後，才發現自己以前怎麼考了那麼多證照，不過，還好有以前的準備，現在很多事情都可以輕鬆以對，「要感謝以前認真的自己」。