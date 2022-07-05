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驚奇斜槓鄉長 臉書曬醫師、怪手、大重機等20多張證照

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
花壇鄉長顧勝敏在臉書曬出20多張證照，被網友稱為「斜槓鄉長」、「被醫生職業埋沒的天才駕駛」。圖／翻攝自顧勝敏臉書
花壇鄉長顧勝敏在臉書曬出20多張證照，被網友稱為「斜槓鄉長」、「被醫生職業埋沒的天才駕駛」。圖／翻攝自顧勝敏臉書

彰化縣花壇鄉長顧勝敏最近在臉書曬出他的證照，竟然有23張，除了專業醫師執照外，還擁有怪手操作、大型重型機車駕照，以及廢水處理、疫苗管理等證照，他說，「現在很多事情都可以輕鬆應對，要感謝以前認真的自己。」

有網友稱他是「斜槓鄉長」、「被醫生職業埋沒的天才駕駛」。

顧勝敏最近因公所3成清潔隊員確診，在缺人手下，主動充當清潔隊員站上垃圾車，沿著大街小巷收垃圾，很多鄉民忽然發現接過垃圾的竟然是鄉長，都十分驚訝及讚賞。

顧勝敏令人驚奇可多了，除了是各鄉鎮市唯一的醫師鄉長外，去年鄉內的一次廢棄物堆置場大火，竟然親自操作怪手清理，還在清潔隊開著堆土機清理垃圾，很多人都很好奇他有操作執照嗎？不用懷疑，他確實領有重機械操作─挖掘機，以及一般裝載機技術證，更擁有甲級廢水及廢棄物處理技術員證照，一點都不含糊。

最近，大型重型機車吵著爭取上國道引起關注，顧勝敏其實也擁有大型重型機車駕照，只是花壇鄉民看到的顧勝敏，不是拉風的飆車族，平時卻都騎著與他身型不成比例的粉紅電動機車，戴著有點鄉土味的安全帽，拜訪鄉民或跑攤，他甚至還有道路危險物品運送人員訓練證明。

兩年來，新冠肺炎肆虐，醫師出身的顧勝敏更以專業投入防疫，還親自背著噴霧器到菜市場清消；當農民為著荔枝樁象危害時，他也是背著噴霧器到果園，協助農民防治。這也不是隨興之作，他還有疫苗管理能力教育、戒菸治療及針灸等訓練的結業證明。

顧勝敏今天在個人臉書曬出自己的20多張證照，他說，在整理後，才發現自己以前怎麼考了那麼多證照，不過，還好有以前的準備，現在很多事情都可以輕鬆以對，「要感謝以前認真的自己」。

顧勝敏擁有這麼多的證照，博得網友的稱讚，有人稱他是「斜槓鄉長」，也有人說他是「被醫生職業埋沒的天才駕駛」；不過，這些證照是累積了20、30年而來，所附照片有明顯的改變，也看到歲月的痕跡。

花壇鄉醫生鄉長顧勝敏為了防疫，在市場清消。圖／翻攝自顧勝敏臉書
花壇鄉醫生鄉長顧勝敏為了防疫，在市場清消。圖／翻攝自顧勝敏臉書
花壇鄉公所清潔隊員曾有3成確診，嚴重影響人力調度，醫生鄉長顧勝敏主動幫忙清潔隊員收垃圾，還操作小型挖土機清理垃圾 。圖／翻攝自顧勝敏臉書
花壇鄉公所清潔隊員曾有3成確診，嚴重影響人力調度，醫生鄉長顧勝敏主動幫忙清潔隊員收垃圾，還操作小型挖土機清理垃圾 。圖／翻攝自顧勝敏臉書
醫生出身的花壇鄉長顧勝敏，擁有大型重型機車駕照，他平時卻常頂著安全帽，騎著粉紅電動機車去跑攤。記者劉明岩／攝影
醫生出身的花壇鄉長顧勝敏，擁有大型重型機車駕照，他平時卻常頂著安全帽，騎著粉紅電動機車去跑攤。記者劉明岩／攝影

醫師 駕照 彰化

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