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第一場竹塘環鄉馬拉松來了 謝絕現場參加把握網路報名

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉農會去年慶祝創會百年，因COVID-19疫情，環鄉馬拉松延到10月間舉辦。記者簡慧珍資料照片
彰化縣竹塘鄉農會去年慶祝創會百年，因COVID-19疫情，環鄉馬拉松延到10月間舉辦。記者簡慧珍資料照片

因COVID-19疫情延宕半年的2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松，總算要舉辦了。竹塘環鄉馬拉松分為半馬、健跑、休閒健走三個組別，網路報名才開放，已有上百愛好運動者報名；主辦單位竹塘鄉公所提醒，為了落實防疫，不受理現場報名，參加名額有限，要報要快。

竹塘鄉農會10月9日舉辦環鄉馬拉松，未跑先轟動，幾乎全鄉社團共襄盛舉，因半馬22.8公里限額800人、健跑9.6公里限額600人，休閒健走組4.8公里限額600人，參加總人數2千人，還沒開放報名就有民眾詢問，6月30日開放就每組都有人報名，休閒健走組最受歡迎，目前41人報名。

2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松的報名好禮是紀念衫，完賽可獲獎牌，各組前10名可獲竹塘農會創會百年金質紀念幣、竹塘米等好禮，各組前三名還有1千元至5千元獎金。不過參賽者必須在9月25日上傳打完兩劑COVID-19疫苗至少14天的接種證明，或10月4日後的其它快篩陰性等證明文件。

竹塘鄉農會總幹事詹光信今天表示，竹塘鄉引取濁水溪灌溉稻田，竹塘米曾連續10年蟬聯全國十大經典好米的殊榮，這次馬拉松規畫路線都是竹塘美麗的田野風光，希望行銷竹塘和推廣米食文化，2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松即日起到7月31日截止報名，網路報名可瀏覽https://irunner.biji.co/Zhutang2022

馬拉松 農會 健走

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