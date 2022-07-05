影／福田水資源回收中心動工 115年單日供水5.8萬噸

去年台灣遭逢「百年大旱」，台中市多日分區供水。今福田水資源回收中心舉行福田再生水動土典禮，預計115年初通水，單日提供5.8萬噸再生水到台中港工業區，未來單日最大供水量10.5萬噸，為全國最大再生水供應區；水湳再生水廠預計113年完工，將以每度15元供水給中科園區使用，將自來水還於市民。

今早，台中市副市長黃國榮親自主持福田水資源回收中心再生水動土典禮，黃致詞提到，該計畫是全國再生水最大示範區，102年行政院早已核定，因用水路線與水價等遲遲無法定案，所幸前年與台中港務分公司及中龍鋼鐵公司簽訂契約，總工程經費高達40.7億元，中央補助九成，落實再生水活用計畫。

工程將從南區的福田水資源回收中心，埋設29公里輸水管線到台中港工業區，預計114年底完工、115年初通水，水利局長范世億指出，初期每日供水5.8萬噸、每度3.5元供中龍鋼鐵使用，未來最大供應量為10.5萬噸再生水，可供其他工廠使用。

范世億表示，為保留輸水彈性，沿線將預留6處接水點，可供應鄰近工廠接水付費使用；另，在大肚、烏日與龍井區平均設置7處智慧取水設施(次級用水，非與人體接觸)，可供民眾取水澆花、灑水車等使用，回饋地方。

113年完工的水湳再生水廠，每日可供應1萬噸再生水給中科台中園區，范世億說明，水利局與中科管理局、友達等公司簽約，目前由友沛集團規劃設計中，完成後將召開說明會。

水湳再生水廠的水源來自水湳水資源回收中心，不會抽取地下水，未來水源以每度15元供應給中科工廠使用，將自來水還於市民。

水利局表示，台中市目前營運中有11座水資源回收中心，每日汙水處理量達26萬噸，其中最大量能為福田水資源回收中心，每日15.2萬噸，占總處理量的六成。