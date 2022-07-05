南投集結全縣閱讀小高手 熱血走讀中興新村

閱讀型態改變，讀書不在只是坐在書桌前，南投縣文化局今邀集縣內在閱讀領域的優秀小學生，透過步行、協力車等走讀中興新村2天，除瞭解家鄉文史，同時走訪創生聚落，進而提升孩童學習力及創育意識，也盼讓文資保存觀念向下扎根。

文化局林榮森說，閱讀的型態隨時代改變，過去得坐在書房內、書桌前看書才叫閱讀，現在走到戶外接觸大自然、歷史文化，甚至人群，也成為一種學習閱讀，而為獎勵縣內「閱讀高手」、「心得達人」縣長獎得主，邀請他們「走讀中興新村」。

此次走讀活動學員涵蓋縣內各校3至6年級學童，有別於過去夜宿大學圖書館，今年回到中興新村，並定位為閱讀、地方創生、歷史文化，將三者結合在一起，盼讓孩子從小體驗了解家鄉歷史，讓文資保存觀念向下扎根，同時推動地方創生。

林提到，中興新村已被列入文化景觀，坐擁許多歷史建築及古蹟；隨地方創生從早期由上而下指導推行，轉變成由下而上，地方社區發掘在地特色，集結力量共同推動來活化地方，而中興新村地方創生近年越發蓬勃也成縣內指標創生聚落。

更重要的是，歷史文化易被淡忘，而在當下時代被稱為「文化資產」代表有其價值，須在這一代被重視且保存，若其毀損消失，未來就算透過照片、影音，也無法像實體讓人更能理解過往文史生活，因此也透過活動將文資保存觀念向下扎根。