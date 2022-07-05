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中火汙染環境 彰化伸港等3鄉鎮回饋金今年小漲

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台電今年提供彰化縣伸港公所4千9百多萬促協金，公所將其中3千7百多萬用來發給鄉親作為生活扶助金。記者林敬家／攝影
台電今年提供彰化縣伸港公所4千9百多萬促協金，公所將其中3千7百多萬用來發給鄉親作為生活扶助金。記者林敬家／攝影

台電今年提供彰化縣伸港公所4900多萬促協金，公所將其中3700多萬用來發給鄉親作為生活扶助金，伸港公所因福利佳，是縣內難得人口正成長的鄉鎮，公所指出，中火與過往相比整體發電量減少，提供回饋金趨勢減少，但原定的社福政策沒變，不足的公所預算都能支應，也都收支平衡。

台中火力發電廠也鄰近彰化縣伸港、線西與和美等3鄉鎮，其中伸港鄉因距離最接近，發放金額最多，其次是線西，和美鎮最少。

縣府經綠處指出，中火因發電量稍增，伸港鄉今年有4900多萬比去年4800多萬稍增， 線西鄉獲1008萬、和美鎮獲720萬，都比去年多；縣府部分有1326萬元，也主要是用在和美、伸港及線西三鄉鎮民眾身上，包括健檢、文化表演、教育等縣府財力無法負擔的支出，即會動用促協金，以達到城鄉平衡。

伸港鄉公所昨天開始派員到14個村定點發放台電扶助金，每人一千元，代理鄉長黃文騰說，台電促斜金是鄉親「用健康換來的回饋」，過去最高曾達近7千萬的補助，鄉內陸續有喪葬補助、月子津貼、鄉民意外保險，也有國中小書籍費的補助等。

他說，雖然中火逐年降載，補助減少，但沒有縮減目前補助的計畫，如果經費不足就以本預算支應，若是缺口過大，再考慮其他因應方式。

線西鄉也將促協金維持每人500元，其餘作為地方建設、社福經費，公所指出，回饋金額變化不大，不影響鄉內各項政策運作；和美公所則大都用在建設工程款，不比照伸港、線西發放生活扶助金。

彰化伸港鄉昨天開始發放生活扶助金。記者林敬家／攝影
彰化伸港鄉昨天開始發放生活扶助金。記者林敬家／攝影

中火 台電

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