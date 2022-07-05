銀髮族智慧手機數位學習芳苑搶先開課 保證上完不放生

年輕人動一動手指，使用手機下載APP、導航、修圖易如反掌，但對偏鄉阿公阿婆困難重重，為了搶救數位落差，芳苑鄉三合社區發展協會攜手中華電信彰化營運處，開辦全國第一個手機數位課程，今天起一連8周指導阿公阿婆學習用手機搜尋影片、網路購物等功能。

全國65歲以上長者人數占人口數平均值16.07%，芳苑鄉22.2%，高出全國平均值約3成，多個社區辦理樂齡活動和供餐服務，就是沒有數位學習課程，今天手機數位課程開課成功，社區長者歡喜參加，期待學會之後跟兒孫溝通無礙。

「我會用手機接電話、打電話、拍照片，其它的功能我都不會。」89歲洪姓長者表示，社區辦理手機數位學習，有專業老師教他們用手機買東西、視訊，聽起來很進步、很趣味，俗話說「活到老，學到老。」他趕快報名來上課。

中華電信彰化營運處總經理張堂說，中華電信彰化營運處依據國發會「鄉鎮數位發展分類研究報告」和彰化縣政府教育處提供資料，優先規畫彰化地區第5 級鄉鎮的芳苑、竹塘、大城與芬園鄉等社區推動「彰化縣樂齡學習不NG活動」。

今天開課典禮，中華電信產業工會理事長盧志明、退休副總藍彩貞和縣議員洪騰明、縣議員參選人謝淑如、三合村長洪青天、三合社區發展協會理事長陳宗壁等人到場聆聽中華電信簡報將以自家網路、專業人員從本（7）月開始，每期兩個月8堂課，教導偏鄉銀髮族操作智慧型手機拍照修圖、觀看影音數位平台、使用LINE等通訊軟體使用、下載餐飲外送（FoodPanda/UberEat）、疾管署社交距離等APP軟體。

「阿公阿婆學會了、忘了，可到中華電信服務據點請教，絕對不會上完課就『放生』」張堂掛保證讓全場阿公阿婆都笑了。

居間促成第一個「彰化縣樂齡學習不NG」手機數位學習課程的縣政顧問張保玲，提到鄉內長者常吐苦只會用手機接打電話，子女要他們拍照上傳、上網查醫療資料，他們統統都不會，感覺和年輕人活在不同世界，都快沒話可講；她說，中華電信免費授課將消弭數位落差，幫長者追上年輕世代的腳步。