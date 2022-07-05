快訊

中重症+125！3旬男發病10天身亡、10歲童MIS-C皆未接種疫苗

直播／確診數又回升！今本土+35914、病歿+103

不受歡迎的崔健拿歌王 卻讓大陸high了 讚「金曲格局大」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

銀髮族智慧手機數位學習芳苑搶先開課 保證上完不放生

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
為了弭平城鄉長者數位落差，「彰化縣樂齡學習不NG活動」今天在芳苑鄉三合社區啟動。記者簡慧珍／攝影
為了弭平城鄉長者數位落差，「彰化縣樂齡學習不NG活動」今天在芳苑鄉三合社區啟動。記者簡慧珍／攝影

年輕人動一動手指，使用手機下載APP、導航、修圖易如反掌，但對偏鄉阿公阿婆困難重重，為了搶救數位落差，芳苑鄉三合社區發展協會攜手中華電信彰化營運處，開辦全國第一個手機數位課程，今天起一連8周指導阿公阿婆學習用手機搜尋影片、網路購物等功能。

全國65歲以上長者人數占人口數平均值16.07%，芳苑鄉22.2%，高出全國平均值約3成，多個社區辦理樂齡活動和供餐服務，就是沒有數位學習課程，今天手機數位課程開課成功，社區長者歡喜參加，期待學會之後跟兒孫溝通無礙。

「我會用手機接電話、打電話、拍照片，其它的功能我都不會。」89歲洪姓長者表示，社區辦理手機數位學習，有專業老師教他們用手機買東西、視訊，聽起來很進步、很趣味，俗話說「活到老，學到老。」他趕快報名來上課。

中華電信彰化營運處總經理張堂說，中華電信彰化營運處依據國發會「鄉鎮數位發展分類研究報告」和彰化縣政府教育處提供資料，優先規畫彰化地區第5 級鄉鎮的芳苑、竹塘、大城與芬園鄉等社區推動「彰化縣樂齡學習不NG活動」。

今天開課典禮，中華電信產業工會理事長盧志明、退休副總藍彩貞和縣議員洪騰明、縣議員參選人謝淑如、三合村長洪青天、三合社區發展協會理事長陳宗壁等人到場聆聽中華電信簡報將以自家網路、專業人員從本（7）月開始，每期兩個月8堂課，教導偏鄉銀髮族操作智慧型手機拍照修圖、觀看影音數位平台、使用LINE等通訊軟體使用、下載餐飲外送（FoodPanda/UberEat）、疾管署社交距離等APP軟體。

「阿公阿婆學會了、忘了，可到中華電信服務據點請教，絕對不會上完課就『放生』」張堂掛保證讓全場阿公阿婆都笑了。

居間促成第一個「彰化縣樂齡學習不NG」手機數位學習課程的縣政顧問張保玲，提到鄉內長者常吐苦只會用手機接打電話，子女要他們拍照上傳、上網查醫療資料，他們統統都不會，感覺和年輕人活在不同世界，都快沒話可講；她說，中華電信免費授課將消弭數位落差，幫長者追上年輕世代的腳步。

副縣長洪榮章當場交代教育處長王智弘彙整資料，前進偏鄉為銀髮族開辦手機數位學習課程；洪榮章說，彰化縣人口老化很嚴重，社會處早已和電腦公會合作教導高齡民眾使用智慧手機，上課地點多在都會區，未來教育處將加強和中華電信合作，到偏鄉開課教長者使用智慧手機，讓生活更便利、更幸福。

「彰化縣樂齡學習不NG活動」今天在芳苑鄉三合社區啟動，主辦和贊助單位、社區學員開心合影留念。記者簡慧珍／攝影
「彰化縣樂齡學習不NG活動」今天在芳苑鄉三合社區啟動，主辦和贊助單位、社區學員開心合影留念。記者簡慧珍／攝影

偏鄉 銀髮族

延伸閱讀

安裝充電樁有解 YES!來電提供社區充電規劃師服務

不藏了！中華電信HiNet 500M光纖上網 只要1099元

中華電信「隱藏版方案」不隱藏了！推500M月繳1,099元

斷網變成羅生門 台灣大、中華電互嗆

相關新聞

「猴痘」快退散！彰化開化寺痘公、痘婆信徒更多了

最近全球猴痘疫情有升溫現象，台灣也傳出境外移入的第一例，據研究顯示，打過俗稱牛痘的天花疫苗，對猴痘具有85%免疫力。彰化...

影／福田水資源回收中心動工 115年單日供水5.8萬噸

去年台灣遭逢「百年大旱」，台中市多日分區供水。今福田水資源回收中心舉行福田再生水動土典禮，預計115年初通水，單日提供5...

南投集結全縣閱讀小高手 熱血走讀中興新村

閱讀型態改變，讀書不在只是坐在書桌前，南投縣文化局今邀集縣內在閱讀領域的優秀小學生，透過步行、協力車等走讀中興新村2天，...

中火汙染環境 彰化伸港等3鄉鎮回饋金今年小漲

台電今年提供彰化縣伸港公所4900多萬促協金，公所將其中3700多萬用來發給鄉親作為生活扶助金，伸港公所因福利佳，是縣內...

銀髮族智慧手機數位學習芳苑搶先開課 保證上完不放生

年輕人動一動手指，使用手機下載APP、導航、修圖易如反掌，但對偏鄉阿公阿婆困難重重，為了搶救數位落差，芳苑鄉三合社區發展...

影／台中今重啟快打站 長者坐著打針、領禮品很滿意

台中市政府上個月首開長者第四劑快打站因長者搶打惹議，今重啟47站優化版疫苗快打站。台中市長盧秀燕今天上午視察南區崇倫國中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。