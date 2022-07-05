「猴痘」快退散！彰化開化寺痘公、痘婆信徒更多了

最近全球猴痘疫情有升溫現象，台灣也傳出境外移入的第一例，據研究顯示，打過俗稱牛痘的天花疫苗，對猴痘具有85%免疫力。彰化市開化寺後殿供奉專治天花的「痘公痘婆」，在天花絕跡後，轉型為「美肌與醫美之神」，此次猴痘流行，廟方才為神尊佛妝回來，信眾期待痘公痘婆「整容再發」。

彰化開化寺位在彰化市中華路與民族路口，俗稱觀音亭，初建於清雍正二年（西元1724年），為彰化第一佛寺，供奉觀世音菩薩為主神，以及醫美之神「痘公痘婆」，為縣定古蹟。

開化寺的「痘公痘婆」尤其引人入勝，相傳清朝年間，彰化縣城天花肆虐，不只奪走許多百姓性命，就算還會全身長滿痘瘡十分嚇人，就算幸運痊癒，也會結痂形成褪色的疤，也就是俗稱的「麻子」，形同毀容，是天花的重要特徵，正當官方、群醫束手無策，突然出現一對醫術高明的夫妻，治癒了許多染疫的民眾。

眾人欣喜欲前往答謝時，這對夫妻卻已不知所蹤，為了感念兩人的貢獻，地方人士雕刻金身，尊稱「痘公痘婆」，供奉在觀音亭後殿祭拜。直到，這個曾造成全球3億人死亡的世紀傳染病，因天花牛痘疫苗研發才出現轉機，在1979年之前的台灣民眾，幾乎都打過天花疫苗，在左手臂留有「疤痕」。

天花病毒台灣在1980年絕跡，已不再接種牛痘，但痘公痘婆並未功臣身退，反而成功轉型，吸引染有皮膚宿疾及愛美信眾前往膜拜，成為美肌與醫美之神。

在開化寺服務的林玉青說，很多愛美上班族，在買了化妝美容保養品後，都會前往拜「痘公痘婆」，供桌上常擺有一些美容化妝品及面膜等，祈求永保「水噹噹」。

林玉青說，傳聞「痘公」就是陸劇「延禧攻略」的御醫葉天士，在「延禧攻略」熱播之後，開化寺的「痘公痘婆」，更吸引許多參拜信眾。

彰化市公所寺廟室代理主任林大猷說 ，隨著「猴痘」在全球流行，引來許多民眾恐慌之際，巧合的是，開化寺也將包括「痘公痘婆」在內的神尊，重新「整裝美容」，接受信眾參拜，期能安定人心。