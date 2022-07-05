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影／台中今重啟快打站 長者坐著打針、領禮品很滿意

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天視察南區崇倫國中長者快打站接種情況，現場採宇美町式，長者坐著等候醫師問診、接種。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天視察南區崇倫國中長者快打站接種情況，現場採宇美町式，長者坐著等候醫師問診、接種。記者趙容萱／攝影

台中市政府上個月首開長者第四劑快打站因長者搶打惹議，今重啟47站優化版疫苗快打站。台中市長盧秀燕今天上午視察南區崇倫國中快打站，採宇美式。

曾姓70歲婦人說，現場有冷氣吹，她坐著等醫師問診、接種、領2劑快篩、500元禮券等接種禮，很舒適，市府安排的很好，很滿意。

盧秀燕說明，台中長者、兒童接種新冠疫苗人數都是六都之冠，因為台中市府積極採快打站，免預約、免排隊，調查意願後發通知單到打，所以台中接種疫苗是舒服的，另要到院所接種、或學童到校集中接種都可以，台中長者設快打站已實施四劑，都受到肯定，未來會持續下去。

台中市長盧秀燕今天上午10時20分視察南區崇倫國中快打站，現場第一小時到打率5成，較首輪平均約8成的到打率低，現場採宇美式，長者報到後安排在坐位上，等候問診、接種、拿2劑快篩及500元禮券。

台中市政府在6月22日、23日設置47處長者快打站，受疫情、中央加碼送2劑快篩劑與500元禮券催打大排長龍，甚至有長者排隊搶打，引發爭議。市府當天下午即採優化措施，兩天共11萬7368人接種，台中長者涵蓋率大邁進28.83%。

市府說明，今起3天加開47站優化版疫苗快打站，為約7萬名長者接種，47處快打站全數室內都有冷氣、空調，室外有帳棚遮雨防曬，並增設風扇；長者坐著等領接種禮，免排隊領取。

盧秀燕今天視察時說，有鑑於上次非常踴躍，這次服務天數拉長、醫護能量加大，再加上暑假可商借學校禮堂，今天長者反映都很不錯，幾乎不用等，看到長者接種愉快，她感到很安慰，市府會繼續提供更好、更細腻的服務。

台中市長盧秀燕今天視察南區崇倫國中長者快打站接種情況，現場採宇美町式，長者坐著等候醫師問診、接種。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天視察南區崇倫國中長者快打站接種情況，現場採宇美町式，長者坐著等候醫師問診、接種。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天視察南區崇倫國中長者快打站接種情況，現場採宇美町式，長者坐著等候醫師問診、接種。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天視察南區崇倫國中長者快打站接種情況，現場採宇美町式，長者坐著等候醫師問診、接種。記者趙容萱／攝影

台中市長 新冠疫苗 盧秀燕

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