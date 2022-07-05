影／台中今重啟快打站 長者坐著打針、領禮品很滿意

台中市政府上個月首開長者第四劑快打站因長者搶打惹議，今重啟47站優化版疫苗快打站。台中市長盧秀燕今天上午視察南區崇倫國中快打站，採宇美式。

曾姓70歲婦人說，現場有冷氣吹，她坐著等醫師問診、接種、領2劑快篩、500元禮券等接種禮，很舒適，市府安排的很好，很滿意。

盧秀燕說明，台中長者、兒童接種新冠疫苗人數都是六都之冠，因為台中市府積極採快打站，免預約、免排隊，調查意願後發通知單到打，所以台中接種疫苗是舒服的，另要到院所接種、或學童到校集中接種都可以，台中長者設快打站已實施四劑，都受到肯定，未來會持續下去。

台中市長盧秀燕今天上午10時20分視察南區崇倫國中快打站，現場第一小時到打率5成，較首輪平均約8成的到打率低，現場採宇美式，長者報到後安排在坐位上，等候問診、接種、拿2劑快篩及500元禮券。

台中市政府在6月22日、23日設置47處長者快打站，受疫情、中央加碼送2劑快篩劑與500元禮券催打大排長龍，甚至有長者排隊搶打，引發爭議。市府當天下午即採優化措施，兩天共11萬7368人接種，台中長者涵蓋率大邁進28.83%。

市府說明，今起3天加開47站優化版疫苗快打站，為約7萬名長者接種，47處快打站全數室內都有冷氣、空調，室外有帳棚遮雨防曬，並增設風扇；長者坐著等領接種禮，免排隊領取。