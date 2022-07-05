南投縣加強取締白牌車 查獲最高罰20萬 並吊銷牌照駕照
隨著疫情逐漸趨緩，加上暑假即將到來，南投監理站近來與南投縣警局交通隊深入鹿谷地區，對出沒白牌車共同執行稽查勤務，站長黃永松表示，個人車輛一經查獲最高可處罰鍰20萬元，並吊銷非法營業車輛牌照及駕駛人駕駛執照。
南投監理站指出，白牌車指的是白底黑字的自用車，由於自用車不能有商業用途，否則就變成違法的私家計程車，也是政府近幾年積極取締的對象；南投縣內風景景點很多，基於交通部觀光局祭出「國旅振興計畫」，將在7月15日至12月15日實施，為維護民眾搭車權益及保障合法運輸業，已組成稽查小組聯合稽查白牌車違法營運。
南投監理站並表示，白牌車暗藏乘車風險，呼籲民眾慎選搭乘，勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，如有乘車需求，請選擇合法汽車運輸業者，才能保障自身安全與權益，避免發生事故或糾紛時，求償無門；7月起將不定期不定點排班持續執法，除查緝取締白牌車外，另如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，法人部分最高處罰鍰1500萬元。
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