快訊

朱俐靜抗癌化療忍痛上工 他曝幕後心酸史：盼妳在遠方繼續唱歌

台股恐慌氛圍散了？ 國安基金未開臨時會提「3大關鍵指標」

獨／確診後出國前準備「這證明」 三個月內回國檢測費較省

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台21線恐爆「垃圾流」 3環保單位緊急研議改善

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
行政院環保署、南投環保局、埔里清潔隊等今針對「水沙連垃圾地圖」緊急開會研擬處置方式。圖／南投環保局提供
行政院環保署、南投環保局、埔里清潔隊等今針對「水沙連垃圾地圖」緊急開會研擬處置方式。圖／南投環保局提供

南投水沙連社區大學國姓分校走讀國姓社製作「水沙連垃圾地圖紀錄片」，發現台21線埔里至國姓段下方有多處大型棄置點，示警午後暴雨恐引爆「垃圾流」，環保局及埔里清潔隊今緊急移除部分垃圾，並與環保署3方研議後續處置方式。

南投社大走讀國姓社指出，經年餘時間戶外勘查，已記錄逾百處垃圾點位，其中台21線埔里大坪頂到國姓北港村下方邊坡有多處大型棄置點，部分垃圾甚至已沖刷至下方公路周邊，若強降雨時間拉長，恐像「土石流」般形成可怕「垃圾流」。

南投縣環保局今獲悉台21線埔里至國姓段有垃圾問題，局長李易書今特別拜會走讀國姓社，感謝並取得「水沙連垃圾地圖」，並會同埔里鎮清潔隊趕往台21線垃圾棄置現場，先移除部分堆置在路邊的垃圾，避免汙染情形擴大。

李易書說，南投縣政府非常重視，也非常感謝走讀國姓社師生為維護環境的努力，今更邀該社指導老師潘樵說明「水沙連垃圾地圖」，並與環保署總隊長李健育、縣議員陳宜君及埔里清潔隊等針對垃圾共同研議相關處置作法。

首先，與公所合作先行移除路邊垃圾，山谷內的垃圾則以垂吊方式撿拾及移除，而撿拾後的垃圾會破袋蒐證，就可疑來源依法開罰，後續也會邀集各垃圾點位周邊的居民開會，進一步釐清棄置原因並研擬解決方案，盼降低棄置行為。

環保局也表示，環保署已允諾給予指導及經費協助垃圾清運，後續也將針對各垃圾點位加裝監視器監看，並要求相關土地所有人應負起管理責任，設置防護措施及落實巡檢，也呼籲民眾勿亂丟垃圾，若經查獲，依法最高可處以6000元罰鍰。

台21線埔里至國姓段下方有多處大型棄置點，南投環保局今會同埔里清潔隊先部分可移除垃圾，避免汙染情形擴大。圖／南投環保局提供
台21線埔里至國姓段下方有多處大型棄置點，南投環保局今會同埔里清潔隊先部分可移除垃圾，避免汙染情形擴大。圖／南投環保局提供
台21線埔里至國姓段下方有多處大型棄置點，南投環保局今會同埔里清潔隊先部分可移除垃圾，避免汙染情形擴大。圖／南投環保局提供
台21線埔里至國姓段下方有多處大型棄置點，南投環保局今會同埔里清潔隊先部分可移除垃圾，避免汙染情形擴大。圖／南投環保局提供
台21線埔里至國姓段下方有多處大型棄置點，南投環保局今會同埔里清潔隊先部分可移除垃圾，避免汙染情形擴大。圖／南投環保局提供
台21線埔里至國姓段下方有多處大型棄置點，南投環保局今會同埔里清潔隊先部分可移除垃圾，避免汙染情形擴大。圖／南投環保局提供
台21線埔里至國姓段下方有多處大型棄置點，南投環保局今會同埔里清潔隊先部分可移除垃圾，避免汙染情形擴大。圖／南投環保局提供
台21線埔里至國姓段下方有多處大型棄置點，南投環保局今會同埔里清潔隊先部分可移除垃圾，避免汙染情形擴大。圖／南投環保局提供

埔里 南投 環保署

延伸閱讀

午後常暴雨 社大教師示警：台21線恐爆「垃圾流」

台東／綠島監獄、燈塔、派吃所 走讀在地特色景點嗑美食

柯文哲參加信義松菸無圍牆博物館走讀

影／日管處規畫生態步道 貫通埔里桃米、魚池澀水社區

相關新聞

繁殖期將屆 日月潭「魚虎球」估8月爆發

日月潭魚虎將進入繁殖期，但數百隻幼魚集體移動的「魚虎球」尚未出現，當地釣客預估7月中起才會陸續現身、8月起大爆發，「現在...

物價上漲房租也漲 單親媽媽養兒女壓得她快喘不過氣

46歲謝媽媽獨自扶養一雙兒女，一家三口在台中市太平區租屋。20坪、兩房一廳的電梯公寓是他們的小天地，上月，房東因物價漲，...

彰化南瑤宮損壞加劇 三川殿竟以鋼梁支撐亟待修復

建廟已284年的縣定古蹟彰化南瑤宮，多處設施毀損嚴重，尤其是三川殿木構脫筍及護龍磚壁裂損更形加劇，已先施設鋼柱支撐應急，...

台21線恐爆「垃圾流」 3環保單位緊急研議改善

南投水沙連社區大學國姓分校走讀國姓社製作「水沙連垃圾地圖紀錄片」，發現台21線埔里至國姓段下方有多處大型棄置點，示警午後...

金蜜芒果遭竊 彰化百大青農痛斥：土地公前也敢偷

彰化縣溪湖鎮百大青農陳正杰的金蜜芒果本周就要開始採收，沒想到卻遭竊，他說，今年一連遇到寒害和雨災，損失不少，眼看都快可採...

影／阿公阿嬤也能玩電競 阿孫讚：好酷！

電競遊戲不是年輕人的專利！32位平均年齡72歲的阿公、阿嬤坐上電競椅，指尖在鍵盤上敲打，專注玩著「跑跑卡丁車」電競遊戲。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。