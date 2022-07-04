台21線恐爆「垃圾流」 3環保單位緊急研議改善

南投水沙連社區大學國姓分校走讀國姓社製作「水沙連垃圾地圖紀錄片」，發現台21線埔里至國姓段下方有多處大型棄置點，示警午後暴雨恐引爆「垃圾流」，環保局及埔里清潔隊今緊急移除部分垃圾，並與環保署3方研議後續處置方式。

南投社大走讀國姓社指出，經年餘時間戶外勘查，已記錄逾百處垃圾點位，其中台21線埔里大坪頂到國姓北港村下方邊坡有多處大型棄置點，部分垃圾甚至已沖刷至下方公路周邊，若強降雨時間拉長，恐像「土石流」般形成可怕「垃圾流」。

南投縣環保局今獲悉台21線埔里至國姓段有垃圾問題，局長李易書今特別拜會走讀國姓社，感謝並取得「水沙連垃圾地圖」，並會同埔里鎮清潔隊趕往台21線垃圾棄置現場，先移除部分堆置在路邊的垃圾，避免汙染情形擴大。

李易書說，南投縣政府非常重視，也非常感謝走讀國姓社師生為維護環境的努力，今更邀該社指導老師潘樵說明「水沙連垃圾地圖」，並與環保署總隊長李健育、縣議員陳宜君及埔里清潔隊等針對垃圾共同研議相關處置作法。

首先，與公所合作先行移除路邊垃圾，山谷內的垃圾則以垂吊方式撿拾及移除，而撿拾後的垃圾會破袋蒐證，就可疑來源依法開罰，後續也會邀集各垃圾點位周邊的居民開會，進一步釐清棄置原因並研擬解決方案，盼降低棄置行為。