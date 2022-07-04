金蜜芒果遭竊 彰化百大青農痛斥：土地公前也敢偷

彰化縣溪湖鎮百大青農陳正杰的金蜜芒果本周就要開始採收，沒想到卻遭竊，他說，今年一連遇到寒害和雨災，損失不少，眼看都快可採收了，又被竊，而且他的農園就在土地公廟，氣得罵竊賊「在土地公前不可以做壞事，土地公都有在看」。

陳正杰說，今年年初有寒害，清明後梅雨季也造成金蜜芒果病變，導致今年減產了4、5成，好不容易最近就可採收了，近日卻發現有小偷光顧，大約被偷了三次，第一次他不以為意，以為偷了幾顆就算了，沒想到一連三天失竊約50顆，若以他的A級品每公斤可賣200元計算，損失約5000元。