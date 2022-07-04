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金蜜芒果遭竊 彰化百大青農痛斥：土地公前也敢偷

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
溪湖鎮百大青農陳正杰的金蜜芒果本周就要開始採收，沒想到卻遭竊，農園就在土地公廟，他氣得罵竊賊「在土地公前不可以做壞事，土地公都有在看」。圖／陳正杰提供
溪湖鎮百大青農陳正杰的金蜜芒果本周就要開始採收，沒想到卻遭竊，農園就在土地公廟，他氣得罵竊賊「在土地公前不可以做壞事，土地公都有在看」。圖／陳正杰提供

彰化縣溪湖鎮百大青農陳正杰的金蜜芒果本周就要開始採收，沒想到卻遭竊，他說，今年一連遇到寒害和雨災，損失不少，眼看都快可採收了，又被竊，而且他的農園就在土地公廟，氣得罵竊賊「在土地公前不可以做壞事，土地公都有在看」。

陳正杰說，今年年初有寒害，清明後梅雨季也造成金蜜芒果病變，導致今年減產了4、5成，好不容易最近就可採收了，近日卻發現有小偷光顧，大約被偷了三次，第一次他不以為意，以為偷了幾顆就算了，沒想到一連三天失竊約50顆，若以他的A級品每公斤可賣200元計算，損失約5000元。

「小偷在土地公面前也敢偷」陳正杰說，由於他的農園就在土地公廟前，神明前也敢偷東西，都不怕有報應? 他已在果園周圍架設監視器，如果小偷還敢再來，抓到絕對送辦不寬貸。

溪湖鎮百大青農陳正杰的金蜜芒果本周就要開始採收，沒想到卻遭竊，被竊的地方留下空空的套袋。圖／陳正杰提供
溪湖鎮百大青農陳正杰的金蜜芒果本周就要開始採收，沒想到卻遭竊，被竊的地方留下空空的套袋。圖／陳正杰提供

土地公 芒果 寒害 彰化

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