彰化南瑤宮損壞加劇 三川殿竟以鋼梁支撐亟待修復

建廟已284年的縣定古蹟彰化南瑤宮，多處設施毀損嚴重，尤其是三川殿木構脫筍及護龍磚壁裂損更形加劇，已先施設鋼柱支撐應急，修復刻不容緩，所需修復工程經費6557多萬元，今天下午經立委黃秀芳邀請文化部文化資產局長陳濟民進行會勘後，決定由中央補助7成，其餘由縣府與市公所分擔。

彰化南瑤宮的正殿、護龍及三川殿等的木構件，出現遭白蟻蛀蝕、腐朽、乾裂及脫筍等現象，磚牆面則出現垂直裂縫及規帶、中脊等裂損，安全堪慮，尤其三川木構脫筍及護龍磚壁裂損加劇，儘管已先施設鋼梁支撐，仍岌岌可危，修復工作刻不容緩。

彰化市公所因此原擬訂的修復工程，總經費達8836餘萬元，去年5月經彰化縣文化局初審後，送文化部審查，卻以經費不足被打回票，市公所只好將工程計畫中的彩繪、泥塑項目抽出，工程費減為6557萬餘元，今年4月再重新送審，但文化部卻遲未有核定的訊息。

獲民進黨徵召參選彰化縣長的立委黃秀芳，今天下午因此邀請文化部文資局長陳濟民實地勘察南瑤宮損壞情形，黃秀芳及市長林世賢均表示，依南瑤宮目前損壞情形，如果再遲不修復，損壞會再擴大，恐將危及安全。