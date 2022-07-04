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彰化南瑤宮損壞加劇 三川殿竟以鋼梁支撐亟待修復

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
立委黃秀芳（前排右1）今天邀請文化部文資局長陳濟民（前排右2）會勘彰化南瑤宮建築損壞情形，尤其三川木構脫筍及護龍磚壁裂損加劇，已先施設鋼梁支撐應急。記者劉明岩／攝影
立委黃秀芳（前排右1）今天邀請文化部文資局長陳濟民（前排右2）會勘彰化南瑤宮建築損壞情形，尤其三川木構脫筍及護龍磚壁裂損加劇，已先施設鋼梁支撐應急。記者劉明岩／攝影

建廟已284年的縣定古蹟彰化南瑤宮，多處設施毀損嚴重，尤其是三川殿木構脫筍及護龍磚壁裂損更形加劇，已先施設鋼柱支撐應急，修復刻不容緩，所需修復工程經費6557多萬元，今天下午經立委黃秀芳邀請文化部文化資產局長陳濟民進行會勘後，決定由中央補助7成，其餘由縣府與市公所分擔。

彰化南瑤宮的正殿、護龍及三川殿等的木構件，出現遭白蟻蛀蝕、腐朽、乾裂及脫筍等現象，磚牆面則出現垂直裂縫及規帶、中脊等裂損，安全堪慮，尤其三川木構脫筍及護龍磚壁裂損加劇，儘管已先施設鋼梁支撐，仍岌岌可危，修復工作刻不容緩。

彰化市公所因此原擬訂的修復工程，總經費達8836餘萬元，去年5月經彰化縣文化局初審後，送文化部審查，卻以經費不足被打回票，市公所只好將工程計畫中的彩繪、泥塑項目抽出，工程費減為6557萬餘元，今年4月再重新送審，但文化部卻遲未有核定的訊息。

獲民進黨徵召參選彰化縣長的立委黃秀芳，今天下午因此邀請文化部文資局長陳濟民實地勘察南瑤宮損壞情形，黃秀芳及市長林世賢均表示，依南瑤宮目前損壞情形，如果再遲不修復，損壞會再擴大，恐將危及安全。

不過，陳濟民以文資局預算有限，各縣市也都積極爭取，只表示會列為優先補助，並盡速核定，明年才會執行修復，對於補助額度，也表示只能補助6成，但在黃秀芳及林世賢等人的堅持下，陳濟民才鬆口表示，將由文化部補助工程費的七成，並在八月底前核定，其餘3成自籌款部分，彰化縣府及彰化市公所分攤比例為1比3。

立委黃秀芳（右2）今天邀請文化部文資局長陳濟民（右1）會勘彰化南瑤宮建築損壞情形，尤其三川木構脫筍及護龍磚壁裂損加劇，已先施設鋼梁支撐應急。記者劉明岩／攝影
立委黃秀芳（右2）今天邀請文化部文資局長陳濟民（右1）會勘彰化南瑤宮建築損壞情形，尤其三川木構脫筍及護龍磚壁裂損加劇，已先施設鋼梁支撐應急。記者劉明岩／攝影
立委黃秀芳（前排右1）今天邀請文化部文資局長陳濟民（前排右2）會勘彰化南瑤宮建築損壞情形，尤其三川木構脫筍及護龍磚壁裂損加劇，已先施設鋼梁支撐應急。記者劉明岩／攝影
立委黃秀芳（前排右1）今天邀請文化部文資局長陳濟民（前排右2）會勘彰化南瑤宮建築損壞情形，尤其三川木構脫筍及護龍磚壁裂損加劇，已先施設鋼梁支撐應急。記者劉明岩／攝影

文化部

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