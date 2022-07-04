彰化鹿港和興青創基地明年委外民營 重新招商辦說明會

彰化縣政府修繕鹿港鎮和興派出所宿舍群成為和興青創基地去年9月開幕試營運，為鼓勵青年創業，用公益換租免租金方式進駐，不過為了青創基地能永續發展，文化局規劃明年起將委外民營，重新辦招商，希望結合鹿港觀光資源，成為在地亮點。

彰化縣政府為建立友善的青年創業環境，向文化部爭取經費，斥資近4000萬元修繕和興派出所宿舍群，作為青創基地，去年開幕試營運，共有9家進駐者，商品內容呈現青創進駐者的巧思、與手作溫度，開幕月文化局還結合業者辦文創市集創下百萬業績。

彰化縣文化局長張雀芬說，為了讓和興青創基地能提供更優質及多元服務，明年起將以OT方式委外營運，7月6日下午3時將於和興青創基地辦理招商說明會，歡迎有意願廠商、民眾參加，期待讓民間靈活營運模式及創意活水注入青創基地，開創政府與民間共贏局面。

張雀芬說，由於試營運期間進駐的青創業者是公益換租方式進駐，合約到今年底都不必付租金，明年起營運團隊進駐將會酌收租金，也就是說青創基地的進駐者商品及營運模式必須要經得起市場考驗，才能開創商機。新的團隊營運年限為5年，營運績效良好者，得再擴充1次，屆期營運權歸還縣府。

鹿港和興派出所清朝時期為鹽業總館，負責調度台灣中部地區的鹽，具有重要的歷史及文化價值，張雀芬說，希望和興青創基地委外民營後，也能持續推廣鹿港鹽業歷史文化，扮演文創產業發展重要推廣場域。

和興青創基地共有9個商業空間及一展覽空間，商業空間坪數最小為6.99坪，最大為15.2坪，鄰近鹿港民俗文俗館，招商徵件截止日為8月5日，相關資訊可查詢文化局網站。

鹿港鎮和興青創基地明年起將委外民營，重新辦招商，希望結合鹿港觀光資源，成為在地亮點。資料照／記者林宛諭攝影