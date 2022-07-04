物價上漲房租也漲 單親媽媽養兒女壓得她快喘不過氣

46歲謝媽媽獨自扶養一雙兒女，一家三口在台中市太平區租屋。20坪、兩房一廳的電梯公寓是他們的小天地，上月，房東因物價漲，租金四年來沒漲價實在受不了，房租從一萬漲到一萬兩千元，謝媽媽嘆氣，就算有租屋補助，但每月兩千元漲幅不小，最終考量孩子學區與環境適應，且生活機能便利，漲不停的租金只得吞下。

「我年輕時做直銷遇到卡債風暴，向銀行、親友借債，從事一般工作薪水會被強制扣薪」，謝媽媽二度就業擔任照顧服務員，可領現金、工時彈性兼顧家庭，沒想到疫情衝擊，個案減少，6月薪水不到3萬元，但每月多支出5、6千元的房租與伙食費，壓得她快喘不過氣。

謝媽媽說，7歲兒子與10歲女兒正值發育期，尤其喜歡吃荷包蛋，平均一周得採買一盒雞蛋，但雞價從每台斤30元漲到近翻倍；兒子喜歡的放山雞雞腿從120漲到160元，買不下手，只好改買肉雞雞腿，也要130元，謝媽媽嘆氣，每次採買，錢包掏出的紙鈔越來越多，但以往沉重的食材袋卻越來越輕。

為了讓孩子吃飽一點、好一點，謝媽媽盡量維持一天不花超過130元，早餐吃便利超商25元的麵包果腹，中午喝水，晚餐享用一個8、90元的便當，但她樂觀地說，「還好我擔任照服員工作，多數雇主會一起張羅我的餐點，讓我省下餐費，很感謝他們！」

中低收入戶的他們，孩子午餐有台中市政府補貼的愛心餐券，但謝媽媽發現，便利超商物價齊漲，以前一顆茶葉蛋8元，現在要10元，孩子想買吃飽一點的便當，遞出餐券結帳，還得多掏出10至15元不等。

工作性質經常在外，謝媽媽坦言生活最大開銷是買外食，其他家庭假日可能在百貨公司、餐廳用餐，但這從不是她的名單，物美價廉的黃昏市場(中山市場，新光黃昏市場)、夜市熟食才是首選，她會帶著孩子一起採買壽司、便當等晚餐，讓孩子挑選，避免不想吃、吃不完的浪費。

「連衣服也變好貴！」謝媽媽嘆氣，孩子大得快，她都在六十元童裝店買衣服，但年初，六十元童裝店悄悄換招牌，變成八十元童裝店，她只好替孩子買大兩號的衣服，只求能穿久一點。但她也欣慰地說，還好兒女都喜歡寬鬆版衣服，並不排斥。

所幸家扶基金會協助，每月提供2位孩子的經濟補助和物資，之前卡債委請法扶律師幫忙，因無力償還已做完清算。離婚前，她在鄉下為扶養孩子向親友借的錢，現在每月慢慢分期償還中。