盧秀燕臉書曬玉山照 蔡酸：台中夏季都看得到

台中市長盧秀燕在臉書曬出從台中市遠眺玉山的照片，並寫下「我有一個目標：在台中看見玉山，要成為市民的日常。」並說台中市的空氣品質正在變好。台中市市長參選人、立法院副院長蔡其昌則酸，台中的「夏季」每年都能看到中央山脈，只用一張照片就想欺騙市民，相信市民都有智慧可以判斷。

盧秀燕今在臉書貼出一張從台中市遠眺，看見玉山北峰、玉山主峰的照片，並寫下：「我有一個目標：在台中看見玉山，要成為市民的日常。這幾天好多朋友在網路上分享，從台中能看到玉山主峰 與玉山北峰。」

盧秀燕更留言，「台中要看得到玉山，除了氣候，還有一個影響因素就是「空氣品質」，台中空品一直是秀燕的施政重點。從數據來看，台中空氣正在變好。」

感謝市府同仁的努力，更要感謝市民朋友配合政策，例如採用「環保祭祀」、使用「大眾運輸」或汰換成「電動汽機車」，市民的協力是空品進步的重要動力。

盧秀燕寫出，「市府與市民的共同努力，今年上半年PM2.5平均值為14.1微克/立方公尺，較去年同期20.0微克下降之外，已經低於「全國的平均」。我們也統計空氣不良的天數（AQI>100） 今年1至6月份是6天，去年是17天，減少了11天，是中南部第一個符合空品標準的縣市。」

好多朋友告訴秀燕，看到台灣的最高峰，讓人充滿能量，秀燕也很認同。要讓台中常常看到玉山，市府還會努力，還要感謝市民的配合，我們攜手一起再前進。

對此，蔡其昌批評，盧秀燕市長不要再欺騙市民了，只要住在台中的人都知道，台中的「夏季」每年都能看到中央山脈，只用一張照片就想欺騙市民，相信市民都有智慧可以判斷。

蔡其昌強調，自從盧市長的「市長換人、空氣換新」政見跳票後，市民只換來一瓶谷關空氣瓶，除了消費中火以外，完全沒看到盧市長的空氣改善政策，尤其台中火力發電廠燃煤更新成燃氣機組，被盧市府杯葛了一年多，導致台中市民多吸一年多的空污，盧市長的空污改善根本毫無作為。