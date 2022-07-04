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南投縣確診終下跌+472 累計破6萬 宣布有條件開放探病

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投衛生局今天宣布開放加護病房、慢性病房、精神科病房的探病，但仍為每日固定1時段，且至多2名訪客。記者黑中亮／攝影
南投衛生局今天宣布開放加護病房、慢性病房、精神科病房的探病，但仍為每日固定1時段，且至多2名訪客。記者黑中亮／攝影

南投縣今天確診人數終於明顯下跌至472例，但累計確診人數仍破6萬例，衛生局今天宣布開放加護病房、慢性病房、精神科病房的探病，但仍為每日固定1時段，且至多2名訪客；經醫療評估有照護需求者，也開放最多2名陪病人數，陪病者接種疫苗追加劑達14天以上者，可免定期篩檢。

衛生局長陳南松表示，中央流行疫情指揮中心雖於6月24日宣布有條件放寬醫院、長照機構防疫及住民探病及陪病，但南投縣為整體防疫安全及風險考量，經觀察一周後再行開放，並密切監測機構住民及工作人員快篩檢測結果，全面提升口服抗病毒藥物使用率。

陳南松並說，南投縣住宿式機構自6月10日至7月1日，已完成住民及工作人員快篩1萬7821人次，陽性率已從18.8%大幅降至1.2%；另投藥人數1298人，投藥率從67.6%提升至100%確診者全數投藥；另南投自6月25日起每日確診人數已下降至百位數，經觀察呈現持續穩定狀況下降，因此，南投縣於今日起開放實施調整南投縣醫院住院病人之陪（探）病，及住宿式長照機構住民訪客、陪伴者、陪住者管理措施。

南投衛生局強調，醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的陪探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，陪探病人員進入醫院務必佩戴口罩及遵循感染管制措施，訪客同時應出具探視當日COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明，如為預定（非緊急）住院病人之陪病者，則需出具入院陪病前2日內篩檢。

南投衛生局今天宣布開放加護病房、慢性病房、精神科病房的探病，但仍為每日固定1時段，且至多2名訪客。記者黑中亮／攝影
南投衛生局今天宣布開放加護病房、慢性病房、精神科病房的探病，但仍為每日固定1時段，且至多2名訪客。記者黑中亮／攝影

南投 衛生局 快篩

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