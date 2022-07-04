快訊

北市雨彈來襲！士林達60毫米一級警戒 北投二級淹水警戒

柯志恩論文被指控學術不倫 國民黨決定告了

整理包／揮別指考！首屆「分科測驗」不考國、英、數乙 7科考前劃重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市府多管齊下重振舊城區 綠營批：做太少

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
大台中轉運中心今年6月開工後，預計114年9月下旬完工，將紓緩台中火車站前交通。圖／台中市交通局提供
大台中轉運中心今年6月開工後，預計114年9月下旬完工，將紓緩台中火車站前交通。圖／台中市交通局提供

台中市舊城區中、西、東區經濟沉澱多時，台中市府多管齊下推動大台中轉運中心開工、台中首條台灣好行上路，看好舊城發展，國際級艾美酒店將試營運，為舊城區經濟注入希望；民進黨市議員江肇國批，4年來盧市府為舊城區只做這些，「未免太少」，市民期待轉運中心已啟用，而非開工，要求重視舊城區發展。

交通局長葉昭甫表示，大台中轉運中心6月24日開工，象徵台中門戶計畫起航，預計114年9月下旬完工，活化舊市區，紓緩站前交通。

大台中轉運中心整合銜接「台中火車站」、「捷運藍線」、「機場捷運線」、「台中轉運站」，保留未來捷運藍線及橘線串聯彈性，將成為東區指標建築。

東區干城里長張碧芝說，近幾年政商轉移到西屯區，以往黃金地段的舊市區很多店家外流，停車問題是關鍵之一，大台中轉運中心開工解決停車困擾，東區帝國糖廠改頭換面，還有站前秀泰影城，建國市場遷建、日本三井投資LaLaport商城，串聯觀光資源及商場，希望舊市區發展有轉運的機會。

原11路綠能街車轉型上路的「台灣好行-台中時尚城中城線」，是市府觀光旅遊局推動的台中第1條台灣好行路線，從中區出發，繞行東、西區及北區，引領旅客體驗時尚與懷舊氛圍。

中區區長林忠訓表示，興中立體停車場去年1月動工，預計明年下半年完工啟用，加上今年推廣地方創生有成，還榮獲「台灣城鎮品牌獎」銀獎，且五星級的台中李方艾美酒店將試營運，看好台中的觀光發展。

大台中轉運站開工與台灣好行路線，民進黨市議員江肇國痛批，4年來盧市府只做這些，「未免太少」；他指出，舊城區確實受疫情影響，但市府應該更用心關心舊城區，市民期待的是大台中轉運中心已經啟用，而非剛開工。

至於艾美酒店是受疫情影響，試營運期程往後到現在，並非市府在舊城區做出了成效，江肇國呼籲，盧市府應重視舊城區的發展。

國民黨市議員張彥彤認為，盧市長任內遇到疫情，許多計畫受阻，但大台中轉運中心已開工，如同市府對舊城區整治的宣示，也是長期的地方重大建設，雖然無法立竿見影，但可以期待轉運中心完工後勢必帶動附近商機。

加上艾美酒店將試營運，張彥彤發現，以前第二市場巷弄內許久未營業的店面已有年輕人關注，後疫情時代，年輕人願意出來創業，繼續追夢，確實帶動人潮。

大台中轉運中心今年6月開工後，預計114年9月下旬完工，將紓緩台中火車站前交通。圖／台中市交通局提供
大台中轉運中心今年6月開工後，預計114年9月下旬完工，將紓緩台中火車站前交通。圖／台中市交通局提供
「台灣好行-台中時尚城中城線」引領旅客看到現代與傳統的不同風貌。 圖／台中市交通局提供
「台灣好行-台中時尚城中城線」引領旅客看到現代與傳統的不同風貌。 圖／台中市交通局提供

機場捷運 疫情 酒店 台灣好行 盧秀燕 台中市

延伸閱讀

台中肉品拍賣場改造蒼白無力？ 議員：應原汁原味保留

台中長者第四劑覆蓋率爆天量 議員：順中央會被害死

影／中市長輩快打站首日 豔陽下人龍長輩飆罵

「豬事圓滿」發生工安 中市民代成立專案小組監督施工

相關新聞

盧秀燕臉書曬玉山照 蔡酸：台中夏季都看得到

台中市長盧秀燕在臉書曬出從台中市遠眺玉山的照片，並寫下「我有一個目標：在台中看見玉山，要成為市民的日常。」並說台中市的空...

除虎成功？日月潭「魚虎球」不見了 縣府給原因

外來種「魚虎」肆虐日月潭，每年7月前後，幼魚會集結成群獵食，一團團「魚球」浮在潭面上，畫面驚人，但今年卻反常未見，令漁民...

南投縣確診終下跌+472 累計破6萬 宣布有條件開放探病

南投縣今天確診人數終於明顯下跌至472例，但累計確診人數仍破6萬例，衛生局今天宣布開放加護病房、慢性病房、精神科病房的探...

中市府多管齊下重振舊城區 綠營批：做太少

台中市舊城區中、西、東區經濟沉澱多時，台中市府多管齊下推動大台中轉運中心開工、台中首條台灣好行上路，看好舊城發展，國際級...

中市議員施志昌爭取經費 為大安頂店大排疏濬

台中大安區頂店大排及支線淤積嚴重，台中市議員施志昌今請農田水利署台中管理處大甲工作站至頂店大排會勘，台中管理處大甲工作站...

媽祖連五聖筊 彰化縣媽祖祈福文化節活動日期出爐了

彰化縣媽祖祈福文化節去年受疫情影響而停辦，今天彰化縣長王惠美與13間宮廟主委在爐主宮廟王功福海宮擲筊請示媽祖，媽祖連賜5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。