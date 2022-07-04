中市府多管齊下重振舊城區 綠營批：做太少

台中市舊城區中、西、東區經濟沉澱多時，台中市府多管齊下推動大台中轉運中心開工、台中首條台灣好行上路，看好舊城發展，國際級艾美酒店將試營運，為舊城區經濟注入希望；民進黨市議員江肇國批，4年來盧市府為舊城區只做這些，「未免太少」，市民期待轉運中心已啟用，而非開工，要求重視舊城區發展。

交通局長葉昭甫表示，大台中轉運中心6月24日開工，象徵台中門戶計畫起航，預計114年9月下旬完工，活化舊市區，紓緩站前交通。

大台中轉運中心整合銜接「台中火車站」、「捷運藍線」、「機場捷運線」、「台中轉運站」，保留未來捷運藍線及橘線串聯彈性，將成為東區指標建築。

東區干城里長張碧芝說，近幾年政商轉移到西屯區，以往黃金地段的舊市區很多店家外流，停車問題是關鍵之一，大台中轉運中心開工解決停車困擾，東區帝國糖廠改頭換面，還有站前秀泰影城，建國市場遷建、日本三井投資LaLaport商城，串聯觀光資源及商場，希望舊市區發展有轉運的機會。

原11路綠能街車轉型上路的「台灣好行-台中時尚城中城線」，是市府觀光旅遊局推動的台中第1條台灣好行路線，從中區出發，繞行東、西區及北區，引領旅客體驗時尚與懷舊氛圍。

中區區長林忠訓表示，興中立體停車場去年1月動工，預計明年下半年完工啟用，加上今年推廣地方創生有成，還榮獲「台灣城鎮品牌獎」銀獎，且五星級的台中李方艾美酒店將試營運，看好台中的觀光發展。

大台中轉運站開工與台灣好行路線，民進黨市議員江肇國痛批，4年來盧市府只做這些，「未免太少」；他指出，舊城區確實受疫情影響，但市府應該更用心關心舊城區，市民期待的是大台中轉運中心已經啟用，而非剛開工。

至於艾美酒店是受疫情影響，試營運期程往後到現在，並非市府在舊城區做出了成效，江肇國呼籲，盧市府應重視舊城區的發展。

國民黨市議員張彥彤認為，盧市長任內遇到疫情，許多計畫受阻，但大台中轉運中心已開工，如同市府對舊城區整治的宣示，也是長期的地方重大建設，雖然無法立竿見影，但可以期待轉運中心完工後勢必帶動附近商機。