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中市議員施志昌爭取經費 為大安頂店大排疏濬
台中大安區頂店大排及支線淤積嚴重，台中市議員施志昌今請農田水利署台中管理處大甲工作站至頂店大排會勘，台中管理處大甲工作站長陳明進表示，會盡速啟動疏濬，費用約186萬元，總長度約2775公尺，預計8月中旬前可完工。
施志昌表示，現在已進入防汛期，夏季颱風來襲也可能造成嚴重水患，甲安埔排水溝渠較多，如果有雜草垃圾等情況造成排水堵塞，雨量較大時容易有淹水等災害發生，需要未雨綢繆，盡快將一些重要排水區段進行疏浚，保障鄉親生命安全無虞。
農田水利署台中管理處大甲工作站長陳明進表示，此次疏浚範圍遍及頂店第一至第三大排及支線部分區段，總長約2775公尺，經費為186萬元，約8月中旬前疏浚完畢，此次結束後會再進行第二次調查，評估其餘需疏浚區段。
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