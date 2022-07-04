媽祖連五聖筊 彰化縣媽祖祈福文化節活動日期出爐了

彰化縣媽祖祈福文化節去年受疫情影響而停辦，今天彰化縣長王惠美與13間宮廟主委在爐主宮廟王功福海宮擲筊請示媽祖，媽祖連賜5聖杯擇定國曆9月23日到25日連續3日舉辦「彰化縣媽祖祈福文化節」，王惠美說，歡迎大家屆時來拜媽祖、走海空步道、欣賞王功燈塔、吃美食遊彰化。

彰化縣政府今天邀集芳苑王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮共13間媽祖宮廟，在福海宮由縣長王惠美擲筊，各宮廟主委見證，擲筊決定今年「彰化縣媽祖祈福文化節」舉辦日。

王惠美連擲5個聖筊，順利求得辦活動的好日子，她說，連續幾年受疫情影響，2020年是以消災祈福方式辦媽祖祈福文化節，去年更因疫情高峰而停辦，目前因疫情逐漸趨緩，所以決定擲筊來定舉辦活動日，感謝各宮廟團體參與配合，縣府團隊也將儘速籌備各項工作，將地方宗教、文化、觀光產業、公益等融入活動中，期望於媽祖眾神庇佑下，也能帶動地方觀光產業發展。

王惠美說，相信媽祖會保佑彰化、保佑大家，讓疫情退散，恢復正常生活，也邀請全國民眾來彰化拜拜祈福，參加「彰化縣媽祖祈福文化節」活動，體驗彰化的文化特色及芳苑王功地區旅遊景點王功漁港、王功燈塔、王者之弓橋、生態景觀橋、潮間帶生態、海空步道、紅樹林復育區，品嚐王功特產珍珠蚵、上等烏魚子、優質雞蛋、養生杏鮑菇、肥美文蛤。

王功福海宮主委洪福義說，這次請示媽祖，頭一次就獲得5個聖筊，顯見媽祖對於這次的「彰化縣媽祖祈福文化節」活動很重視，希望大家繼續為媽祖文化來宣揚努力。