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午後常暴雨 社大教師示警：台21線恐爆「垃圾流」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台21線埔里大坪頂到國姓北港村沿途下方邊坡有多處大型垃圾棄置點。圖／潘樵提供
台21線埔里大坪頂到國姓北港村沿途下方邊坡有多處大型垃圾棄置點。圖／潘樵提供

近年山區垃圾問題嚴重，南投水沙連社區大學國姓分校走讀國姓社鎖定製作「水沙連垃圾地圖紀錄片」，目前已記錄逾百處垃圾點，其中埔里大坪頂至國姓北港村的台21線下方有多處大型棄置點，該社示警近期午後常暴雨恐爆發「垃圾流」。

南投社大走讀國姓社指出，該社以蒐羅保存地方文史生態資料為宗旨，但田野調查過程中不時發現垃圾，就連罕有人煙的秘境都有「垃圾瀑布」，去年即鎖定山區垃圾展開垃圾地圖調查，今年則以「水沙連垃圾地圖紀錄片」為主要工作。

走讀國姓社指導老師潘樵說，有別於過去調查多著重於地方文史、產業及生態風光，鎖定「垃圾」較另類，但為喚醒民眾的環保觀念，並考量影像化時代，影片更能吸引眼球引發關注，與學員討論後決定製作以水沙連地區垃圾為主的紀錄片。

而經這1年多來的戶外勘查，該社師生記錄下來的垃圾點位已超過百處，大部分位在公路下方的邊坡及深谷，其中埔里大坪頂到國姓北港村的台21線簡直成了「垃圾公路」，沿途下方邊坡有多處大型棄置點，甚至有引爆「垃圾流」的危機。

潘樵表示，近期午後山區暴雨不斷，社員發現台21線公路下方的垃圾已有一部分被沖出，卡在公路旁的擋土牆頂端，有些瓶罐更流入公路旁的溝渠內，顯得怵目驚心，若強降雨時間拉長，垃圾恐像「土石流」般沖瀉而下形成「垃圾流」。

走讀國姓社也提到，經各點位垃圾量評估，幾乎都是長時間傾倒累積，而垃圾並非人們以為看不見就沒事，沒清除就會一直存在，持續汙染周邊環境與下游水源，但社團能力有限難以清除各處垃圾，後續會將相關資料交給環保部門協助處置。

對此，南投環保局表示，經與該社聯繫，今天下午就會派員針對垃圾量較大，且較具急迫性的台21線下方邊坡棄置點先進行了解，再評估如何處置，後續也會根據其他垃圾點位的狀況，按輕重緩急安排處理，能清就清，並追查行為人開罰。

台21線公路下方的垃圾已有一部分被沖出，有的卡在公路旁的擋土牆頂端，有些瓶罐已流入公路旁溝渠。圖／潘樵提供
台21線公路下方的垃圾已有一部分被沖出，有的卡在公路旁的擋土牆頂端，有些瓶罐已流入公路旁溝渠。圖／潘樵提供
台21線埔里大坪頂到國姓北港村沿途下方邊坡有多處大型垃圾棄置點。圖／潘樵提供
台21線埔里大坪頂到國姓北港村沿途下方邊坡有多處大型垃圾棄置點。圖／潘樵提供
台21線埔里大坪頂到國姓北港村沿途下方邊坡有多處大型垃圾棄置點。圖／潘樵提供
台21線埔里大坪頂到國姓北港村沿途下方邊坡有多處大型垃圾棄置點。圖／潘樵提供
台21線公路下方的垃圾已有一部分被沖出，卡在公路旁的擋土牆頂端。圖／潘樵提供
台21線公路下方的垃圾已有一部分被沖出，卡在公路旁的擋土牆頂端。圖／潘樵提供
台21線埔里大坪頂到國姓北港村沿途下方邊坡有多處大型垃圾棄置點。圖／潘樵提供
台21線埔里大坪頂到國姓北港村沿途下方邊坡有多處大型垃圾棄置點。圖／潘樵提供

南投 紀錄片 北港

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