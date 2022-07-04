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紅土沖進台中神岡淹成「紅河」 民代爭取6千萬分區治水

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
紅土沖進台中神岡和睦路、新興路淹成「紅河」 ，立委楊瓊瓔和台中市議員羅永珍爭取6000萬元分區治水，今天會勘。圖／立委楊瓊瓔提供
紅土沖進台中神岡和睦路、新興路淹成「紅河」 ，立委楊瓊瓔和台中市議員羅永珍爭取6000萬元分區治水，今天會勘。圖／立委楊瓊瓔提供

台中市神岡區新庄里位於大肚台地與大甲溪間，雨水常夾帶紅土往低處宣洩，和睦路、新興路水漫路面慘變「紅河」，立委楊瓊瓔和台中市議員羅永珍爭取，獲得市府支持6000萬元分區治水預算，建設局負責和睦路側溝改善10月動工，水利局辦理新興路雨水下水道，年底前發包。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今天邀集台中市政府水利局副局長韓乃斌、建設局養護工程處副總工程師林俊男、神岡區長劉汶軒、新庄里長翁登貴，在神岡區新興公園舉辦和睦路、新興路排水改善方案說明會，分別由建設局及水利局負責分區治水。

水利局副局長韓乃斌說明，此案集水區範圍規劃溪頭路、和睦路及新興路整體淹水改善方案，規劃於該集水區上游新興路施作截流工程，以新興路集水區截流減緩和睦路淹水達整體改善效益，新興路截流工程由水利局辦理。

韓乃斌表示，將在新興路路面下新建箱涵排水道，總長約751公尺，寬高1.2至1.5公尺，以加大通洪斷面，另新設消能沉沙池，可定期清理淤積泥砂，避免排水渠道堵塞。新興路案總經費約3000萬元，規畫設計後，最快年底前發包。

建設局養護工程處副總工程師林俊男表示，和睦路側溝A1、A2約400公尺側溝，經費700萬元，目前經費已到位，預定10月進場施工；後續A3、A4路段約800公尺，將持續籌措2000多萬元經費，加速辦理。

市議員羅永珍表示，新庄里居民淹水淹到怕，看到天色變暗就開始擔心，和睦路、新興路排水改善工程總經費高達6000萬元，感謝市長盧秀燕支持，立委楊瓊瓔協助爭取，否則神岡區公所3年預算無法負擔。

和睦路、新興路排水改善面積約60公頃，新庄里長翁登貴說，淹水第一個被罵的都是里長，相關單位會勘多次，但是都卡在經費太過龐大，現在總算獲得市長支持，希望趕快施工、完工，讓當地約50家中小型工廠、200戶居民免受淹水之苦。

楊瓊瓔說感謝盧市長支持治水預算，她說5月27日豪大雨造成淹水，盧市長隨即指示相關單位規劃治水方案，她肯定建設局及水利局分區治水。

紅土沖進台中神岡和睦路、新興路淹成「紅河」 ，立委楊瓊瓔和台中市議員羅永珍爭取6000萬元分區治水，今天會勘。圖／立委楊瓊瓔提供
紅土沖進台中神岡和睦路、新興路淹成「紅河」 ，立委楊瓊瓔和台中市議員羅永珍爭取6000萬元分區治水，今天會勘。圖／立委楊瓊瓔提供

水利局 淹水 治水

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