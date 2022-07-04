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威剛科技捐贈電動三輪車 強化醫院長照服務與社區醫療

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
威剛科技捐贈童綜合醫院威速登金卡多電動三輪車捐贈典禮，今天在童醫院舉行。圖／童綜合醫院提供
威剛科技捐贈童綜合醫院威速登金卡多電動三輪車捐贈典禮，今天在童醫院舉行。圖／童綜合醫院提供

威剛科技捐贈童綜合醫院威速登金卡多電動三輪車捐贈典禮，今天在童醫院舉行，威剛科技捐贈旗下威速登金卡多電動三輪車，希望便捷的電動車，幫助醫療院所進行短程用品配送，強化長照服務與社區醫療照護。

今天捐贈典禮由威剛科技總經理陳玲娟代表捐贈，童綜合醫院總院長童敏哲出席受贈，大台中醫師公會理事長魏重耀、七醫健康股份有限公司管灶祥醫師、七醫健康股份有限公司開發部經理陳彥儒、童綜合醫院副院長吳肇鑫、童綜合醫院護理部主任黃瑞芬到場。

威剛科技總經理陳玲娟表示，金卡多是目前全台唯一符合歐盟L5e車款過彎穩定性規定的電動三輪車，讓使用者能兼顧運輸效益與行車安全，與四輪車相比，金卡多僅有2.5公尺迴轉半徑車身，一鍵倒車功能，即使在狹小巷弄也能輕鬆穿梭，希望協助醫療院所進行短程用品配送，在長照服務與社區醫療照護更加完善，也能更有效能與即時的提供服務。

童綜合醫院總院長童敏哲感謝威剛科技捐贈威速登金卡多電動三輪車，因為企業的善心義舉讓社區的醫療服務更加方便，也能靈活又安全地施行載運配送。

長照 醫師 中醫

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