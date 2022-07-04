快搶!近距離觀察蝙蝠生態 暑假八仙山蝙蝠研習名額僅30

林務局東勢林區管理處轄下八仙山自然教育中心與黃金蝙蝠生態館，今年暑假8月6日至7日推出「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」，有豐富室內課程，也將在森林裡架設豎琴網，實際操作蝙蝠錄音器、打造蝙蝠屋，近距離觀察蝙蝠生態。

今年首次推出的「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」，室內課程，安排認識蝙蝠習性與在生態系當中扮演的角色等基礎知識，也從藝術與文化的角度來切入，剖析人類與蝙蝠之間的眾多連結。

戶外課程將視天候狀況讓學員體驗近代蝙蝠調查技術，例如架設豎琴網、使用EMT2蝙蝠錄音器等調查設備，在不傷害牠們的前提下，保持安全距離觀察這些生物；蝙蝠屋的DIY課程，讓大家親手製作木作的蝙蝠屋，並於課程結束後帶回住家附近架設，延續觀察居家周邊的蝙蝠。