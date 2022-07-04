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快搶!近距離觀察蝙蝠生態 暑假八仙山蝙蝠研習名額僅30

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」活動，架設豎琴網，在不傷害蝙蝠的前提下觀察牠們。圖／東勢林管處提供
「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」活動，架設豎琴網，在不傷害蝙蝠的前提下觀察牠們。圖／東勢林管處提供

林務局東勢林區管理處轄下八仙山自然教育中心與黃金蝙蝠生態館，今年暑假8月6日至7日推出「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」，有豐富室內課程，也將在森林裡架設豎琴網，實際操作蝙蝠錄音器、打造蝙蝠屋，近距離觀察蝙蝠生態。

今年首次推出的「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」，室內課程，安排認識蝙蝠習性與在生態系當中扮演的角色等基礎知識，也從藝術與文化的角度來切入，剖析人類與蝙蝠之間的眾多連結。

戶外課程將視天候狀況讓學員體驗近代蝙蝠調查技術，例如架設豎琴網、使用EMT2蝙蝠錄音器等調查設備，在不傷害牠們的前提下，保持安全距離觀察這些生物；蝙蝠屋的DIY課程，讓大家親手製作木作的蝙蝠屋，並於課程結束後帶回住家附近架設，延續觀察居家周邊的蝙蝠。

活動即日起開放報名，課程費單人價3200元，雙人共組一座蝙蝠屋優惠價5600元，限18歲（含）以上名眾報名，名額僅有30位，活動簡章下載及報名程序可搜尋「台灣山林悠遊網：八仙山自然教育中心」，專業研習類別內可找到「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」活動。

「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」活動，台灣小蹄鼻蝠是八仙山國家森林遊樂區內可能看到的生物。圖／東勢林管處提供
「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」活動，台灣小蹄鼻蝠是八仙山國家森林遊樂區內可能看到的生物。圖／東勢林管處提供

蝙蝠 八仙 DIY

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