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影／十軍團支援中市救護 盧秀燕：建立機制因應未來
因新冠肺炎疫情，台中市消防局每日防疫勤務平均90至100趟次，人力吃緊，消防局與陸軍十軍團建立機制，由十軍團支援有EMT-1以上士官兵，加入消防局每日防疫勤務，以舒緩緊張，市長盧秀燕今出席啟動典禮，盧說，雖然疫情趨緩，但仍需建立相關機制，因應未來。
台中市消防局今天上午在黎明消防分隊，辦理國軍陸軍第五地區支援指揮部衛生營加入支援台中市COVID-19防疫勤務，台中市長盧秀燕、陸軍十軍團指揮部政戰主任詹國義、消防局長曾進財等人到場參與。
市長盧秀燕說，感謝消防局、國軍在疫情期間的協助，而雖然新冠肺炎的疫情已經趨緩，但仍不能輕忽未來可能的疫情，所以消防局與國軍建立相關的機制，「無恃敵不來，恃吾有以待之」，國軍支援消防局防疫的士官兵，都已與消防局建立管道，從上月21日展開相關實務訓練，以守護市民生命財產安全。
台中市消防局緊急救護科長劉忠和說，根據統計，消防隊出勤防疫救護相關勤務，單日最高可到120趟，平均每日也有90趟至100趟左右，消防人力吃緊，此次有陸軍第五地區支援指揮部衛生營的14名士官兵加入，將有助於舒緩緊張人力。
劉忠和說，加入的士官兵都具有EMT-1（初級救護員）的資格，已從上月21日至7月1日完成裝備消毒、實務操作等訓練，之後將加入烏日、中山、大里、中港、專責隊、中區、黎明、協和等8個分隊，士官兵勤務採上下班制，都是白天時段，服勤時間為8小時。
陸軍十軍團指揮部政戰主任詹國義說，此次支援消防局的志願役士官兵，都是首次支援消防隊勤務，具有救護相關執照與經驗，第一階段將支援消防局到7月底，未來視疫情狀況再與消防局研議是否延長支援。
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