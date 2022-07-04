快訊

獨／換肝名醫陳堯俐出走彰基 轉戰中台灣這家醫院

永豐美國500大年化配息殖利率9％？ 7月18即將除息 專家：勝算不會差

天才！兒子成績差 媽翻書包驚見千軍萬馬圖 網友：他是軍師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／十軍團支援中市救護 盧秀燕：建立機制因應未來

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
國防部支援人力加入台中市消防局的防疫勤務，以舒緩人力緊張，市長盧秀燕今參與啟用典禮。記者陳宏睿／攝影
國防部支援人力加入台中市消防局的防疫勤務，以舒緩人力緊張，市長盧秀燕今參與啟用典禮。記者陳宏睿／攝影

因新冠肺炎疫情，台中市消防局每日防疫勤務平均90至100趟次，人力吃緊，消防局與陸軍十軍團建立機制，由十軍團支援有EMT-1以上士官兵，加入消防局每日防疫勤務，以舒緩緊張，市長盧秀燕今出席啟動典禮，盧說，雖然疫情趨緩，但仍需建立相關機制，因應未來。

台中市消防局今天上午在黎明消防分隊，辦理國軍陸軍第五地區支援指揮部衛生營加入支援台中市COVID-19防疫勤務，台中市長盧秀燕、陸軍十軍團指揮部政戰主任詹國義、消防局長曾進財等人到場參與。

市長盧秀燕說，感謝消防局、國軍在疫情期間的協助，而雖然新冠肺炎的疫情已經趨緩，但仍不能輕忽未來可能的疫情，所以消防局與國軍建立相關的機制，「無恃敵不來，恃吾有以待之」，國軍支援消防局防疫的士官兵，都已與消防局建立管道，從上月21日展開相關實務訓練，以守護市民生命財產安全。

台中市消防局緊急救護科長劉忠和說，根據統計，消防隊出勤防疫救護相關勤務，單日最高可到120趟，平均每日也有90趟至100趟左右，消防人力吃緊，此次有陸軍第五地區支援指揮部衛生營的14名士官兵加入，將有助於舒緩緊張人力。

劉忠和說，加入的士官兵都具有EMT-1（初級救護員）的資格，已從上月21日至7月1日完成裝備消毒、實務操作等訓練，之後將加入烏日、中山、大里、中港、專責隊、中區、黎明、協和等8個分隊，士官兵勤務採上下班制，都是白天時段，服勤時間為8小時。

陸軍十軍團指揮部政戰主任詹國義說，此次支援消防局的志願役士官兵，都是首次支援消防隊勤務，具有救護相關執照與經驗，第一階段將支援消防局到7月底，未來視疫情狀況再與消防局研議是否延長支援。

國防部支援人力加入台中市消防局的防疫勤務，以舒緩人力緊張。記者陳宏睿／攝影
國防部支援人力加入台中市消防局的防疫勤務，以舒緩人力緊張。記者陳宏睿／攝影

疫情 台中市長 陸軍

延伸閱讀

江惠儀金曲二度封后 盧秀燕賀：我們台中的驕傲

台中屢傳淹水災情 蔡其昌批盧秀燕對治水「漠不關心」

臉書二度開嗆 盧秀燕：囂張挑戰公權力必「連根拔起」

勘查台中沙鹿淹水 盧秀燕：精進排水系統加強防汛效能

相關新聞

影／中社花市火球花和波波球齊開 紅配綠很搶眼

中社觀光花市分批種植的火球花目前盛開，種植1200株波波球也結球，紅配綠顏色在花園中很亮眼，中社花市推出台中市民優惠，賞...

快搶!近距離觀察蝙蝠生態 暑假八仙山蝙蝠研習名額僅30

林務局東勢林區管理處轄下八仙山自然教育中心與黃金蝙蝠生態館，今年暑假8月6日至7日推出「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」...

影／十軍團支援中市救護 盧秀燕：建立機制因應未來

因新冠肺炎疫情，台中市消防局每日防疫勤務平均90至100趟次，人力吃緊，消防局與陸軍十軍團建立機制，由十軍團支援有EMT...

社區養蛋雞 揪長輩當母雞照顧

南投埔里珠仔山社區推動農村社區綠色照顧計畫，逐步打造「五星級」雞舍，由社區銀髮長輩擔任照顧者，讓他們動手照料雞隻，有了「...

變更設計 彰縣立泳池延9月開放

彰化縣政府利用疫情期間，大舉整修運動場地，其中原定去年年底完工的縣立健興游泳池整修工程，由於變更設計，將延到9月開放，斥...

中市建國市場種電 明年2月完工

台中市東區建國市場是全台最大的公有市場，每逢假日平面車位一格難求，立體車位卻乏人問津，加上跳電問題讓攤商苦不堪言，民代籲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。