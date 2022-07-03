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去年才盛大開幕...彰化「大圓林傳統市場」因疫情生存不易 攤商減半
彰化縣員林市育英路與浮圳路口的「大圓林傳統市場」去年盛大開幕後曾引發話題，但才半年多，不僅攤位減少，夜市也僅剩下一天，侯姓管理員說，雖租金已有優惠，但仍受疫情衝擊，不過他們還在努力，本月10日還會辦車展，閒置空間也將開放給民眾辦活動，會再努力行銷。
有民眾最近上網詢問「大圓林傳統市場」的夜市還有營業嗎?引發大家討論最近擺攤的攤商好像少了，夜市也從二天變成只有周三的一天。
「大圓林傳統市場」去年11月舉辦活動盛大開幕，不僅早市、黃昏市場有近48攤，還有200攤規模的夜市，是難得一見從早市、黃昏市場做到夜市，且因一旁還規劃200個汽機車停車位，讓消費更好停車採買，原本相當看好。
但最近民眾發現攤位好像變少了，有人說租金太貴，攤商也會把成本轉嫁到商品上，攤商如果覺得商機不如預期就會撤攤。
「大圓林傳統市場」侯姓管理員說，市場攤商的確減半，是受疫情影響，他們也把租金從二萬元降到一萬五到一萬間，夜市最近也優惠半年租金4000元，還加贈二個月，市場會參考大家的意見，再做調整，希望繼續提供優質商品給大家採買，帶動商機。
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