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檢疫中母陽2子陰 台中衛生局依規允母子同住以利照應

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市林姓女市民6月30日帶著兩位分別16歲、12歲的小孩從比利時回國，返國前3人PCR都是陰性，但居家隔離期間卻接到通知說媽媽是陽性，必須與已住在一起隔離的小孩分開另行隔離，後雖然台中市同意，但後來又說不行，必須把好好移至防疫旅館，讓這位媽媽好困惑，並向里長江和樹陳情請求協助。

衛生局後來說，依規定，境外移入個案，同住者有必要照護或被照護需求時，得多人 1 戶，此案應符合條件，可向衛生局申請多人一戶，以利照護家中孩童。目前已依照規定，請個案續於原申請居家檢疫地點進行隔離並配合防疫措施。

江和樹說，女市民回國時勾選居家隔離，回到家後和小孩雖同住透天屋，但3人是一人一室分開隔離。而且，兩個小孩因生長在國外，都不會說中文，必須由她照顧，若是她離開，那這兩個年齡尚小的小孩怎麼辦？

他說，由於房間數夠，原先大里區衛生所覺得可行，但是後來又說「上級」不同意，要將媽媽移至防疫旅館。讓他感覺，那為什麼不一開始全部送去防疫旅館，不就沒事了嗎，為什麼要讓他們回來後再後送，確診後移動風險不是反而增加嗎？而且兩個小孩不會說中文，年紀又尚小，放在家中，如果發生危險，請問政府能負責嗎？

江和樹說，暑假回國人數增加，後續恐怕還會有類似情況發生，因此呼籲中央，應該好好應對。

台中市衛生局同意母親和2小孩同住以利照應。圖／江和樹提供
台中市衛生局同意母親和2小孩同住以利照應。圖／江和樹提供

居家隔離 衛生局 台中市

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